EN IMAGES : Les travaux de la gare de La Rochelle avancent, et dans les temps

A moins d'un an de la fin prévue des travaux à la gare de La Rochelle, la moitié de la gare routière, la partie haute de la passerelle et le dépose-minute sont faits. Reste maintenant à construire le parking de 200 places et les rampes d'accès à la passerelle. D'ici le printemps 2022.