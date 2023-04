Les travaux d'aménagement de la RD 1075 viennent de débuter au carrefour de Thoranne

Ls travaux d'aménagement et de sécurisation de la route départementale 1075 ont débuté ce lundi 27 mars au carrefour de Thoranne qui donne accès à la fois à saint Michel les portes et à Clelles.

Sur cette portion de route de 32 kilomètres, ces travaux vont durer 9 ans et coûter 56 millions d'euros à la charge entière du département de l'Isère, qui gère les routes.

Objectif numéro 1 : la sécurité des usagers et des habitants

Bernard Perazio, vice-président du Conseil Départemental de l'Isère aux mobilités et à la construction publique. "Notre objectif numéro 1, c'est la sécurité. Ces 10 dernières années, on a déploré, sur cet axe, 271 accidents avec 65 blessés graves et 8 décès. C'est beaucoup trop. Le Département aménage donc d'abord les carrefours qui sont les plus accidentogènes, en mettant des îlots en dur pour éviter les dépassements dangereux et intempestifs et limiter la vitesse à ces endroits à 70km/h, ce qui n'est pas le cas, hélas, aujourd'hui."

Alain Rochet et Joël Zoppe, les maire de Clelles et de Saint Michel les Portes ( de gauche à droite) © Radio France - Véronique Pueyo

Un plus pour les habitants de Clelles et de Saint Michel les Portes

L'idée est de permettre aux habitants de vivre en sécurité quand ils ont besoin de traverser la RD 1075.

Alain Roche, le maire de Clelles, 580 habitants. "Le premier rond-point qui va se faire, se fait au niveau de l'entrée de Clelles, via la gare d'un côté et via Grenoble et le Percy de l'autre côté. Cela permet de limiter la vitesse et de sécuriser les gens qui rentrent dans le village. Ensuite, il va y avoir un tunnel en dessous de la départementale pour permettre aux piétons, aux cyclistes et même aux tracteurs de passer d'une rive à l'autre, si je puis dire, en toute tranquillité. Sans oublier les pistes cyclables pour ensuite gagner le Trièves pour y faire de belles balades"

Du travail pour les entreprises locales

La sénatrice LR Frédérique Puissat est aussi conseillère départementale du canton. Cela faisait longtemps qu'on parlait d'aménager cet axe. "Moi, je suis élue depuis 2011. Avant moi, les anciens conseillers généraux, comme mon grand-père qui était conseiller général, étaient déjà interpellés par les habitants car cette route est dangereuse et dangereuse aussi quand on sort sur cette route depuis les villages qu'elle dessert. Alors, c'est 9 ans de travaux, certes, c'est long mais nécessaire. Et soulignons aussi que cela va donner du travail à plusieurs entreprises locales, du secteur Matheysine-Trièves. Cela va permettre à une centaine de familles d'être assurées d'un revenu durant ce laps de temps. Par les temps qui courent, cela est aussi important pour nous !"

Plusieurs entreprises locales travaillent sur le chantier © Radio France - Véronique Pueyo

Rappelons que chaque jour, 7000 véhicules circulent sur cet axe accidentogène et 15 000 l'été lors des chassé-croisé des vacances.

La période de réalisation de ces premiers travaux a été choisie pour limiter la gêne pour les usagers. Un alternat a été mis en place mais il sera supprimé lors des week-ends prolongés du mois de mai

L'objectif est d'achever cette opération d'ici début juillet, sous réserve d'éventuels aléas