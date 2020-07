Les travaux de l'échangeur près de Bayeux sur la RN 13 devraient être terminés "d'ici six mois"

À Monceaux-en-Bessin, près de Bayeux, les habitants sont plutôt contents de voir arriver l'échangeur. Il va leur permettre de se rendre plus rapidement à Caen en accédant directement à la Nationale 13.

"Je vais à Caen trois fois par semaine pour le travail ou pour voir la famille donc pour moi c'est un gain de temps. Je pense que je mettrai cinq ou dix minutes en moins", confie Philippe, qui vit à Monceaux depuis un an.

Christian un autre habitant partage cet avis.

"C'est plutôt positif, on vit à une époque ou il faut toujours aller plus vite donc du temps de gagné c'est toujours bon à prendre. Après il ne faut pas que ça se multiplie tous les deux kilomètres mais sinon je suis pour".

Pour le maire Gilles Isabelle, cet échangeur va aussi permettre de limiter la circulation, notamment des poids lourds, sur une partie de la commune.

"Monceaux est divisée en deux parties. Le cœur de bourg et une autre partie au bord de la départementale 6. Comme c'est un axe très dynamique, il y a beaucoup de circulation et ça cause des nuisances sonores pour les habitants qui doivent faire attention quand il circulent. Donc on espère que cet échangeur va régler ce problème" explique t'il.

L'échangeur sera prêt d'ici 2021

Les travaux de l'échangeur, qui durent depuis plus d'un an, coûteront au total 6 millions d'euros au département du Calvados. Il faudra attendre le début de l'année prochaine pour qu'il soit mis en circulation.

Jusqu'à la fin de l'année, les travaux permettront de raccorder les deux routes. À partir de mi-août, la circulation dans le sens Cherbourg-Caen sera perturbée. La voie la plus à droite sera fermée à la circulation pendant une durée de 6 semaines. En octobre et novembre, ce sera la route la plus à droite du sens de circulation Caen-Cherbourg qui sera concernée.