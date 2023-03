Les travaux de l'extension de l'aéroport de Nice débutent au terminal 2

Les travaux de l'extension de l'aéroport de Nice Côte d'Azur commencent doucement au terminal 2. La phase préparatoire vient de débuter, sur place quelques Algeco et des ouvriers creusent les premières tranchées.

En réalité, le premier coup de pioche sera donné officiellement après la période de nidification des oiseaux explique la communication de l’aéroport c'est à dire au printemps. Deux bâtiments de 25 000m2 et six salles d'embarquement verront le jour. Un projet qui doit être livré en intégralité avant l'été 2026.

ⓘ Publicité

Rassemblement samedi contre l'extension

Mais ce début symbolique des travaux met en colère les opposants qui organisent un rassemblement ce samedi à 14h00 au départ des pergolas de Carras sur la promenade des Anglais. Les opposants qui ont perdu leur recours en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif de Marseille, mais qui ont fait appel.