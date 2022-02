À Toulouse, les travaux de la 3e ligne de métro sont-ils trop polluants ?

Alors que le conseil municipal de Toulouse du 8 février doit se pencher sur l'enquête environnementale de la 3ème ligne de métro, l'opposition est vent debout. Ses membres estiment que tous les risques n'ont pas été correctement estimés.

Cette enquête publique s'est déroulée du 15 décembre 2021 au 28 janvier 2022. Cette procédure règlementaire a pour but d'informer et de faire participer le public, de prendre en compte tous les intérêts : elle est obligatoire pour un projet d'une telle ampleur, susceptible d'affecter l'environnement. Tout le monde pouvait y contribuer, associations comme particuliers. C'est même la dernière étape avant le lancement des travaux en 2022, conditionnés tout de même à un décret signé par le préfet.

Des chiffres sous-estimés pour l'opposition

L'opposition estime que le dossier produit par Tisseo, et au cœur de cette enquête publique, expose des chiffres erronés, en particulier, une sous-estimation de la pollution. "Sur le plan local d'urbanisme, sur le plan de déplacement urbain, sur le plan climat, nous avons déjà alerté la métropole", tonne François Piquemal. L'élu du groupe "Alternative municipaliste citoyenne" poursuit : "on part sur une enquête publique qui déjà donne des chiffres qui sont erronés et contradictoires, donc il y a de quoi être inquiet".

Jusqu'ici, on ne peut considérer cette enquête publique que comme insincère et elle risque de nous faire prendre encore du retard, comme malheureusement, les plans de M. Moudenc en ont souvent - François Piquemal

"Nous, on souhaite qu'il y ait cette troisième ligne de métro, mais qu'elle soit phasée et discutée pour qu'elle soit concrètement efficace". Avant de prendre pour exemple deux sujets sur lesquels, selon lui et plusieurs associations, les chiffres avancés par Tisseo sont contradictoires : les émissions de gaz à effet de serre lors de la construction et le nombre de déplacements en voiture évités par la troisième ligne.

Le groupe Place Publique en Haute-Garonne s'inquiète du respect de la qualité environnementale du projet. Pêle-mêle, leurs incertitudes concernent : la pollution engendrée par les millions de m3 de déblais produits par le creusement de la troisième ligne, le moyen de transport de ces déblais (préférer le transport fluvial au routier notamment) et la pollution des nappes phréatiques, engendrée par le dépôt de ces déblais, par exemple. Ces élus comptent intervenir lors du prochain conseil municipal sur le sujet.

Mais l'enquête publique doit servir à tirer cela au clair

Mais répond Jean-Michel Lattes, l'enquête publique sert précisément à soulever de telles interrogations, par des commentaires. Tenu à "une obligation de réserve", l'adjoint aux transports à la métropole et président de Tisseo collectivités précise quand même la suite du processus : toutes les contributions versées à l'enquête publique, par des associations ou des citoyens, vont être recueillies par des commissaires enquêteurs. Ces derniers entreront ensuite dans une phase d'instruction, pendant laquelle ils analyseront ces remarques.

Les commissaires enquêteurs demanderont ensuite, si besoin, des précisions à Tisseo sur des points environnementaux du projet de troisième ligne de métro. Ils rédigeront ensuite une synthèse publique, qui sera également transmise au préfet. Dans ce dossier, ils pourront émettre des réserves et des recommandations qui seront, selon Tisseo, pris en compte ensuite dans la poursuite du chantier.

Mais Jean-Michel Lattes n'est pas inquiet : "c'est le troisième métro qui se construit à Toulouse. Les normes [environnementales] depuis 30 ans sont devenues beaucoup plus rigoureuses et sévères que cela ne l'était à l'époque."

Déclarée d'utilité publique le 7 février 2020, il ne fait cependant plus aucun doute que cette troisième ligne de métro sera construite. Mais pas avant 2028.