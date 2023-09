Les travaux de la déviation de l'hippodrome de Craon vont enfin pouvoir démarrer

Enfin la déviation de l'hippodrome de Craon. Le projet est dans les tuyaux de la communauté de communes du Pays de Craon depuis 11 ans. En octobre 2021, le projet s'était accéléré avec la démolition de locaux industriels sur la zone d'activité Eiffel. L'idée est en fait de dévier la route départemental 25 qui va à Segré pour éviter d'avoir à la couper une quinzaine de fois par an pour les courses hippiques.

Il reste encore quelques papiers à signer mais les travaux réalisés en partie par des entreprises du département doivent démarrer cet automne. Daniel Gendry, maire de Niafles et vice-président de la communauté de communes du pays de Craon, rappelle l'intérêt d'un projet estimé à 5 millions d'euros : "C'est vraiment le projet phare du mandat. On va le finir. Au niveau des courses, il faut avoir le maximum de sécurité. On va ainsi pouvoir faire une grande zone économique".

L'élu du Sud-Mayenne imagine même la fin des travaux et l'ouverture de la déviation de l'hippodrome de Craon avant les Trois Glorieuses 2024, l'évènement qui rythme chaque année la rentrée de la société locale des courses.