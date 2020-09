La nouvelle gare de Nantes ouvrira début novembre

La nouvelle gare de Nantes sera inaugurée dans environ un mois. Même si la date exacte n'est pas encore fixée, Yann Sauret, le directeur du projet annonce que les travaux seront terminés au début du mois de novembre au plus tard. "Nous sommes dans une phase de contrôle pour nous assurer que tout est conforme à ce que nous avons demandé. Nous aménageons également les commerces et veillons aussi à orienter les personnels de la gare pour qu'ils puissent prendre leurs marques dans le bâtiment", explique-t-il.

Des reports successifs

Initialement prévue le 1er juin 2020, l'ouverture de cette nouvelle gare a été repoussée à cause de la crise du coronavirus. Pendant le confinement et l'arrêt des travaux, les responsables du projet avaient annoncé une ouverture fin septembre 2020, mais là encore les choses ont été plus compliquées que prévu. "C'est plus facile d'arrêter la machine que de la faire redémarrer", résume Yann Sauret. À la sortie du confinement il a dû d'abord convaincre les commerces de maintenir leurs ouvertures, malgré leurs difficultés économiques, et ensuite relancer tous les acteurs. "Certaines entreprises viennent de toute l'Europe. Certaines ont d'ailleurs encore des problèmes d'approvisionnement."

Mais pour l'instant tout se déroule comme prévu : les 15 commerces ont accepté de rester. Parmi eux: Starbucks, Fnac corner, ou encore Big Fernand. Les différents services cherchent donc en ce moment une date pour faire coïncider l'ouverture au public et l'inauguration au mois de novembre prochain. Pour le parvis sud de la gare, il faudra encore trois ans.