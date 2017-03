Les travaux de la ligne 5 de tramway débuteront avant 2020 à Montpellier

C'est ce qu'a annoncé Philippe Saurel le maire de Montpellier (Hérault) ce vendredi. Il précise qu'il faut au préalable réaliser des études plus poussées sur la partie nord du tracé ou trop peu d'habitations sont desservies.

La ligne 5 de tramway ne traversera pas le parc Montcalm dans le centre de Montpellier mais elle verra bien le jour. Les travaux débuteront avant la fin du mandat ( c'est à dire avant 2020) a annoncé ce vendredi Philippe Saurel maire de la ville et président de la Métropole.

Bien sûr qu'elle se fera , nous sommes en train d'étudier l'ensemble du parcours. Je me suis engagé avec les citoyens pour commencer le tronçon nord avant la fin du mandat, ça sera fait! (Philippe Saurel)

Philippe Saurel assure que la ligne 5 sera construite

Philippe Saurel devant un plan du tracé de la ligne 5 © Radio France - Sébastien Garnier

Il faut encore travailler le dossier

Philippe Saurel précise qu'il y a un préalable, il faut réaliser des études plus poussées sur la partie nord du tracé ( entre St Denis dans l'Ecusson et Clapiers) . Il y a 2,5 kilomètres de ligne ,entre le bar-restaurant Trinque-Fougasse route de Mende et le rond-point de Girac à Clapiers,ou trop peu d'habitations sont desservies.

Le président de la Métropole souhaite modifier le plan d'urbanisme pour densifier cette zone. Il veut aussi traiter l'imperméabilité des sols et gérer les négociations foncières. "Le long du tracè il y a du foncier qui n’appartient pas à la municipalité ou à la métropole cela veut dire qu’il y a des négociations à mener, des expropriations à faire, des compensations à apporter" explique le maire.

Lorsqu'on construit une ligne à ce prix là , 25 millions d'euros le kilomètre , on ne le fait pas par dessus la jambe (Philippe Saurel)

Philippe Saurel au sujet des études poussées qu'il souhaite réaliser

La DUP (déclaration d'utilité publique) va être modifiée afin que la ligne 5 ne passe pas par le parc Montcalm. Les discussions débuteront avant la fin de cette année.

Un grand parking d'échange sera construit au nord de Montpellier pour accueillir les 75 000 voitures qui entrent chaque jour dans la ville par ce secteur.

La ligne 5 de tramway ira de Lavérune au sud ouest de Montpellier à Clapiers au nord de la ville. Une liaison par bus devrait être proposée pour rejoindre la commune de Prades-le-Lez.