Cherbourg, France

Ces travaux de sécurisation ont commencé en avril sur une section de 5 kilomètres, appelée l'axe Nord-Sud entre La Glacerie et Tourlaville. Une route sinueuse et en pente où circulent quelques 18 000 véhicules en journée et jusqu'à 600 la nuit. C'est la section la plus accidentogène de cette Nationale avec sept accidents corporels en cinq ans.

18 000 véhicules chaque jour sur cette portion de la Nationale 13 à Cherbourg © Radio France - Frédérick Thiébot

La direction des routes a donc décidé de remplacer la ligne blanche au milieu de cette 3 voies par des glissières en béton infranchissable. Pour cela, il faut élargir la chaussée sur les cinq kilomètres.

Des travaux qui ont commencé par le côté ouest de la route au printemps. Mais les entreprises ont dû faire face à des problèmes techniques lors du déplacement d'un gros câble électrique.

Le lancement de la phase 2 débute ce mardi 21 août.

La circulation reste autorisée dans la journée dans chaque sens de circulation sur une voie avec une vitesse limitée à 70 km/heure. Mais la route sera régulièrement fermée la nuit entre 20h00 et 6h00.

Et puis durant toute cette phase prévue jusqu'au 12 novembre plusieurs bretelles seront fermées et des déviations locales mises en place. Les deux dernières phases de travaux se poursuivront jusqu'au 8 février avec une trêve pendant les fêtes de fin d'année.

Plusieurs bretelles d'accès seront fermées © Radio France - Frédérick Thiébot

La Dirno prévoit la pose des glissières en béton à partir de janvier et l'ensemble du chantier sera terminé début février 2019.