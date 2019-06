Les travaux de la RATP et de la SNCF sur les transports d'Ile-de-France cet été

Comme chaque année, la RATP et la SNCF profitent de l'été pour réaliser les travaux sur les lignes. Cet été, la ligne 6 du métro, ainsi que les RER A, B et C sont particulièrement touchés.

Pendant l'été, la fréquentation des transports en commun parisiens chute de 30%. C'est donc l'occasion pour la RATP et la SNCF de réaliser les travaux qui ne peuvent l'être durant l'année. Ces opérations de maintenance ou de modernisation des voies entraînent des fermetures de stations et des coupures de ligne. Pour cet été 2019, les principales perturbations sont à prévoir du côté des RER A, B et C, ainsi que sur la ligne 6 du métro.

Sur le RER A

A partir du 13 juillet, la circulation sera coupée entre Auber et Vincennes dans les deux sens, et dès 22 heures. La coupure interviendra même dès 21 heures, à partir du 5 août, jusqu'au premier septembre. Les weekends et la semaine du 15 août, le trafic sera coupée entre les deux stations (soit les arrêts Auber, Châtelet- Les Halles, Gare de Lyon, Nation et Vincennes) toute la journée.

Entre Sartrouville et Cergy, en semaine, le trafic sera interrompu du 8 au 26 juillet, puis du 12 au 16 août, du 19 au 23 août, et du 26 au 30 août, tout comme le weekend du 24 et du 25 août.

Sur le RER B

Au sud de la ligne, les trains auront pour terminus Orsay-Ville au lieu de Saint-Rémy-les-Chevreuse du 29 juillet au 25 août. Ils s'arrêteront même à Lozère à partir du 20 juillet. Des bus de substitution prendront ensuite le relais. Des travaux auront aussi lieu au nord de la ligne.

Deux voies sur quatre seront fermées entre la Plaine Stade de France et Aulnay-sous-Bois du 27 juillet au 18 août. La ligne sera fermée à partir de 23h05 en juin, puis à partir du 26 août.

Sur le RER C

La ligne est coupée entre Javel / Avenue Henri Martin et Paris Austerlitz du 15 juillet au 24 août. Comme substitution, les voyageurs devront emprunter la ligne de bus 63 et le métro 10.

Sur le RER E

Les travaux Eole se poursuivent cette année encore. Du 15 juillet au 25 août, le trafic va être interrompu entre Haussmann Saint-Lazare et Gare du Nord Magenta. Un report est prévu à la gare de Paris Est avec un plan de transport allégé : un train sur deux de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 20 heures. La ligne 7 sera aussi renforcée entre gare de l'Est et Saint-Lazare.

Sur la Ligne 6 du métro

La RATP rénove le viaduc de Passy, ce qui entraîne une interruption totale de trafic entre le 1er juillet et le 1er septembre entre Montparnasse Bienvenüe et Trocadéro. Un bus de remplacement va être mis en place dans les deux sens. Il aura les même fréquences que le métro.

La ligne 6 sera aussi coupée entre Trocadéro et Charles de Gaulle-Etoile du 15 au 18 août.

Des travaux sur les lignes 4 et 11

La ligne 4 sera fermée les dimanches 21 et 28 juillet le matin jusque 10 heures. Depuis le 17 juin et jusqu'au 25 juillet, la ligne est fermée à partir de 23h30. Sur la ligne 11, les quais de la station Châtelet depuis le 18 mars, les travaux se poursuivent jusqu'au 19 décembre. Les trains ont pour terminus Hôtel de Ville.

Sur les lignes J, L, N, P et U

Sur la ligne J, des travaux de modernisation auront lieu entre Pontoise et Gisors du 13 juillet au 18 août, un bus de substitution sera mis en place. Des travaux sont aussi prévu entre Argenteuil et Ermont-Eaubonne du 5 au 23 août. des bus circuleront entre Argenteuil et Sannois, et la ligne de bus 26 est renforcée.

Sur la ligne L, la ligne sera fermée entre Saint -Germain-en-Laye Grande Ceinture et Noisy-le-Roi. Des bus seront mis en place. Sur la N, des travaux auront lieu en gare de Rambouillet du 1er juillet au 2 aoûtà partir de 23h22, le trafic sera interrompu entre paris Montparnasse et Rambouillet, avec des bus de remplacement.

Sur la ligne P, le trafic sera totalement interrompu entre Nangis et Provins pendant six semaines, du 13 juillet au 24 août, pour permettre l’électrification de la ligne Paris-Troyes. Sur la U, le trafic sera interrompu sur toute la ligne du 1er au 7 juillet et du 29 juillet au 2 août, à partir de 22h30. Des bus circuleront.

Sur le Tramway

Le T1 sera fermé entre Hôpital Delafontaine et hôtel de Ville La Courneuve du 8 juillet au 4 août, des navettes seront mises en place. La T2, elle sera fermée entre Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles du 20 juillet au 23 août, là aussi des navettes circuleront. Sur la T3a, fermeture prévue entre Porte d'Ivry et Porte d'Italie du 22 juillet au 23 août. Sur la T4, la circulation est interrompue sur l'ensemble de la ligne pour finaliser le prolongement de la ligne vers Clichy-Montfermeil, la réouverture est prévue en septembre.