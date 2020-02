C'est désormais le seul tronçon qui n'est pas en 2x2 voies sur la route nationale 4: le passage entre Saint-Georges, en Moselle, et Gogney, dans le Lunévillois. Même si le dossier est quasiment bouclé depuis des années, l'Etat continue de repousser le début des travaux. Au grand dam des élus locaux.

Les travaux de la RN4 entre Saint-Georges et Gogney toujours au point mort dans le Lunévillois

Le dossier de la deux fois deux voies de la RN4 entre Saint-Georges et Gogney existe depuis le début des années 1990.

Gogney, France

C'est un projet qui existe depuis le début des années 1990 : le passage en 2x2 voies sur le RN4 entre Saint-Georges, en Moselle, et Gogney, en Meurthe-et-Moselle. Mais même si le dossier est presque achevé, les travaux n'ont toujours pas commencé. "On est d'accord sur le tracé, il n'y a plus d'acquisitions à faire, les études sont presque terminées," énumère le maire de Gogney Claude Bouffier. Alors qu'est-ce qui bloque ? L'Etat.

C'est l'Etat qui coince"

"C'est l'Etat qui coince, parce qu'il n'y a plus aucune raison de ne pas faire, se désole l'élu. La route nationale 4, qui relie Strasbourg à Nancy, on en parle depuis quarante ans. Il reste aujourd'hui sept kilomètres à faire. On estime qu'on a été assez patients !"

Qu'attend donc l'administration pour donner son feu vert ? La question est posée régulièrement à l'Assemblée par le député de la quatrième circonscription de Meurthe-et-Moselle, Thibault Bazin. "Le gouvernement nous fait une réponse de normand, regrette le parlementaire. Il nous dit qu'il a besoin d'approfondir les études mais cela ne nous donne pas de réponse en matière de calendrier."

Un coût estimé à 50 millions d'euros

De leur côté, les collectivités territoriales se disent prêtent à cofinancer le projet, de l'ordre de 50%, sachant que le coût total est estimé à 50 millions d'euros. Mais pour le parlementaire, les enjeux sont importants. "C'est attendu pour des raisons territoriales, économiques puisqu'il y a quand même un territoire enclavé, et surtout pour des raisons sécuritaires, avec treize morts dénombrés entre 2009 et 2016."

Malgré des années de lobbying, le maire de Gogney ne désespère pas. Il espère voir commencer les travaux à partir de 2021 et l'inauguration de ce nouveau tronçon avant la fin de son prochain mandat.