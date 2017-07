Les travaux de la route de la Clide vont enfin commencer

C'est l'un des secteurs les plus accidentogènes de la Creuse, près d'Aubusson. Les travaux de la route de la Clide (départementale 990) et du Carrefour de la Seiglière vont commencer le 24 juillet prochain. Vingt ans après l'initiation de ce projet!

Cette fois c'est sûr: les travaux de la route de la Clide entre Aubusson et Felletin vont débuter le lundi 24 juillet, plus de vingt ans après le lancement de la réflexion autour de ce secteur très accidentogène. Dans cette première phase de travaux, il s'agit de reconstruire ce morceau de la RD 990 pour qu'elle soit moins pentue, et de l'élargir afin de créer une voie de dépassement. Ces travaux étaient très attendus par les riverains qui empruntent quotidiennement cette route vieillissante qui donne sur le carrefour de la Seiglière. La route va être refaite avec un créneau de dépassement, ce qui suppose aussi des passages pour les animaux et les engins agricoles.

Une déviation sera mise en place le temps des travaux © Radio France - Audrey Tison

On l'attendait depuis très longtemps, on est très content du démarrage des travaux - Jean-Paul Burjade, maire de Moutier-Rozeille

Le réaménagement de cette route avec un créneau de dépassement représente un surcoût, mais "l'aide de la Région nous a permis d'arbitrer en faveur de ce projet plus ambitieux qu'on n'aurait pas pu assumer seuls" explique Hélène Faivre, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Creuse en charge des routes.

C'est un ballon d'oxygène pour plusieurs entreprises - Jean-Marc Pouzaud, de l'entreprise Colas

Le premier chantier va durer cinq mois. TTPM, Bouillot, Colas sont les entreprises qui ont décroché le marché. Dans un contexte économique difficile, "c'est un ballon d'oxygène" reconnaît Jean-Marc Pouzaud de l'entreprise Colas. Dès l'année prochaine, la seconde phase du chantier consistera à aménager le rond-point de la Seiglière, dont l'achèvement est prévu pour fin 2019. Budget total: plus de 6 millions d'euros.