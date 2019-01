Les travaux de la section Nord de la déviation de Moulay-Mayenne démarrent

Moulay, France

Longue de 3.6 km, il s’agit de la troisième et dernière section de la déviation (11,2 km au total), une route à deux voies (une voie par sens), comprenant un passage inférieur pour rétablir la voie de la Conillère à Aron et un viaduc pour franchir la vallée de la Villette.

Les travaux commencent ce mois-ci par des opérations de déboisement et de débroussaillage, suivies de fouilles archéologiques au printemps.

Cette opération, d’un montant de 22 millions d'euros, est inscrite au contrat de plan État-Région 2015-2020.

La déviation permet de libérer les communes de Moulay et Mayenne du trafic de transit. Elle vise les objectifs suivants explique la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement :

• Améliorer la qualité de vie des riverains dans la traversée des communes de Moulay et Mayenne, en particulier sur le plan de la sécurité et du bruit ;

• Fluidifier la circulation pour optimiser les temps de parcours ;

• Améliorer la sécurité des usagers.

Cette déviation à ce jour composée de 2 parties :

• La section centrale bidirectionnelle (3 km) ouverte à la circulation en juillet 2008 ;

• La section sud (4,6 km), avec une partie en 2x2 voies au sud de la RD24 et une section à 2 voies entre la RD24 et la section centrale, mise en service en mars 2016 ;