Apres plus d'un an de travaux souterrain, le chantier de la troisième ligne de tram va se faire désormais en surface. Avec de nouvelles conséquences pour les usagers. A partir de lundi et pendant toute la durée des vacances, les lignes 2 et 3 du tramway seront coupées. Remplacées par des bus.

Saint-Étienne, France

Depuis le début de l'année 2017, les Stéphanois ont essentiellement subi les travaux du tram sans réellement voir les avancées puisque le chantier se concentrait sur le sous-sol : avec la rénovation ou même le déplacement des conduits d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage... rue Claude Odde, il a même fallu renforcer la dalle qui recouvre le Furan. Tout cela vient tout juste de se terminer. Et le chantier passe désormais en surface.

Pierre Berger adjoint au maire de Saint-Etienne en charge du transport et du développement durable Copier

Actuellement les pylônes qui doivent supporter les câbles aériens de la future ligne de tram sont en train d’être plantés sur le parvis de Châteaucreux. Pendant les vacances, un quai provisoire sera créé derrière la gare. Pour permettre la circulation du tram pendant la création du nouvel aiguillage. Celui qui doit permettre de prolonger la ligne direction le Soleil. Cet été, c'est à Bergson qu'un second aiguillage sera installé pour permettre au tram de s'étirer vers l'est. Parallèlement la dalle de béton qui devra accueillir la voix sera coulée. Les rails seront posés à partir de Bergson et Châteaucreux progressivement pour se rejoindre au niveau du technopôle au printemps 2019.

Pascal Prémillieu est le directeur de la mission tramway de Saint-Etienne Métropole Copier

Des voies piétonnes et plus de cinq kilomètres de pistes cyclables doivent également être aménagées. Des arbres seront plantés à la fin du chantier à l'automne 2019 juste avant la mise en service commerciale. La troisième ligne de tram comptera 8 stations dont 6 nouvelles. Le budget global du chantier est de 75 millions d'euros. Soit 17 million par kilomètre. 350 personnes vont travailler sur ce chantier quand il tournera à plein régime.

Un impact sur la circulation des tramways

Pendant les vacances de Pâques, du 9 au 22 avril, les lignes 2 et 3 du tramway seront coupées. Aucun tram ne circulera entre la place du Peuple et Châteaucreux. Ils seront remplacées par des bus. Le nombre de tram sur la ligne 1 (Solaure-Hôpital nord) sera renforcé. Avec un tram toutes les 4 minutes aux heures de pointe contre 5 en temps normal. Et puis cet été, durant les mois de juillet et août, il n'y aura pas de tram entre la Place du Peuple et la Terrasse. La encore un service de substitution par cars sera mis en place.