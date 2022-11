Les travaux de prolongement de la ligne 1 de Tram vers la gare Sud de France sont lancés

Les travaux d'extension de la ligne 1 de tram de son actuel terminus Odysseum jusqu'à la gare Sud de France démarrent. Il y en a pour un peu plus deux ans.

Objectif connecter les deux gares entre elles

En 2025 avec le tram, il faudra 20 minutes pour aller de la gare Saint Roch à celle de Sud de France, mais pour ça il faut construire 1Km3 de lignes supplémentaires dont la particularité sera de passer au dessus de l' autoroute A709.

Le plus gros et le plus long chantier réside en la construction d'un nouveau pont aux dimensions particulières, il sera quasiment aussi large que long -34 mètres de largeur et 36 mètres de longueur-. En plus du tram , il accueillera deux voies de circulation routière, des pistes cyclables et des allées pour les piétons.

"En 2025, on ne pourra plus parler de gare fantôme." Julie Frêche en charge des transports et mobilités à la Métropole de Montpellier

Le maire et président de la Métropole de Montpellier Michaël Delafosse parle de réparation d'une erreur et il pointe "l'inaction" de son prédécesseur Philippe Saurel dans ce dossier qui selon lui était bouclé en 2013.

"Le tramway devait desservir la gare Sud de France quand elle a été livrée, on a pris 10 ans de retard." Michaël Delafosse

Le prolongement de la ligne 1 de tram sera relié à la création d'une nouvelle ligne de bustram qui desservira le quartier Cambacérès, 300hectares dont la moitie sera urbanisée pour accueillir des entreprises, 12 000 actifs et 4500 étudiants.