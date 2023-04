Les travaux de rénovation des rails du tram à Montpellier se déplacent sur les rives du lez

Dans le cadre du programme de modernisation et de sécurisation des rails du tramway à Montpellier, les travaux réalisés sur le secteur Ernest Granier / Rives du Lez – Moularès (Hôtel de Ville), se déplacent à compter de ce lundi 3 avril jusqu’au dimanche 14 mai 2023 inclus, sur la zone Rives de Lez/Moularès (Hôtel de Ville).

- La ligne 1 restera déviée, à l’identique de la configuration actuelle. Ainsi, les stations Moularès (Hôtel de

Ville) à Odysseum ne seront pas desservies.

- La ligne 2 circulera normalement.

- La ligne 3 sera déviée entre les stations Gare Saint-Roch et Georges Frêche - Hôtel de Ville, via la station

Garcia Lorca. Les stations Place Carnot, Voltaire, Rives du Lez – Consul de Mer et Moularès (Hôtel de

Ville) ne seront plus desservies par cette ligne mais par les lignes 1 et 4.

- La ligne 4 circulera sur la boucle nord de son itinéraire et effectuera son terminus à la station

Pompignane. L’itinéraire sud de la ligne 4 sera assuré par la ligne 3

- Une navette de substitution sera mise en place entre Place de l’Europe et Place de France. Elle desservira

les stations Place de France, Samuel Morse, Evariste Galois et Place de l’Europe dans les deux sens de

circulation.

- La Navette Gare Montpellier Sud de France sera prolongée jusqu’à Place de l’Europe.

La Métropole rappelle qu'elle engage 70 millions d’euros pour rénover les infrastructures ferroviaires et ainsi offrir plus de sécurité, de fiabilité sur le réseau et un confort amélioré pour les usagers et les conducteurs.

Les travaux qui ont débuté le 2 janvier dans ce secteur et qui vont se poursuivre jusqu'au 14 mai 2023 permettront notamment de remplacer 16 aiguillages, 5 traversées obliques et 1 670 mètres linéaires de rail.

Les travaux dans le secteur de l'avenue du Pirée - TAM

Les travaux du tram entrainent aussi des modifications dans les sens de circulation pour les voitures - TAM

