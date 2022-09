Les travaux du Bus nouvelle génération débutent à Cherbourg-en-Cotentin

"Après avoir tissé le réseau sur le territoire de l'agglomération, on va désormais _s'attaquer au cœur de la toile_". C'est ainsi que le vice-président de l'agglomération du Cotentin, Arnaud Catherine, a entamé la présentation des travaux d'aménagement du Bus nouvelle génération (BNG) à Cherbourg-en-Cotentin. Le chantier a débuté ce lundi à 9 heures.

C'est un projet environnemental, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; de vivre-ensemble, avec des horaires élargis ; de modernité, d'attractivité pour une commune de plus de 80.000 habitants ; et d'urbanisme, pour redessiner Cherbourg-en-Cotentin. Ne pas faire ce projet serait irresponsable : avec le BNG, on va se mettre au niveau d'une agglomération de 200.000 habitants ! - Benoît Arrivé, maire

La philosophie du BNG, c'est de faciliter les déplacements et de moderniser l'espace public. Il doit permettre selon l'agglomération "une meilleure répartition des mobilités, renforcer la végétation le long des itinéraires" [avec la plantation de 362 arbres] et le réaménagement des espaces publics". Le réseau s'articulera autour d'un pôle d'échange multimodal (où se croiseront différents mode de transport : bus, voiture, vélo, train, etc.) à la gare ferroviaire et de trois stations intermodales (Northeim, Anjou, centre aquatique). L'agglomération précise également qu'_"_une voie dédiée au bus sera créée ainsi que des aménagements cyclables et piétons. La circulation automobile sera maintenue sur l’ensemble de l’itinéraire et fluidifiée grâce à la suppression de certains carrefours à feux".

Une circulation "malgré tout"

Ces travaux vont avoir un impact sur la circulation. Ce 5 septembre en a d'ailleurs déjà donné le ton, avec des embouteillages dans le secteur de la gare et sur les quais notamment en fin de journée. "Contrairement à ce qu'on a pu vivre avec les travaux de réseaux, avec des canalisations qui traversent totalement les voies, et il faut fermer les deux voies, l'idée, c'est de toujours permettre un axe descendant et un autre montant pour permettre une circulation malgré tout", explique Arnaud Catherine.

On voit dans toutes les villes où il y a ce genre de chantier qu'il faut quinze jours à trois semaines pour que les habitants changent leurs itinéraires et s'adaptent. Et puis, nous allons livrer les aménagements dans le temps. Peu à peu, on va voir la ville se transformer et on va circuler différemment - Arnaud Catherine, vice-président de l'agglomération

Comment se tenir informé de l'avancée du chantier ?

Pendant le chantier, plusieurs supports d'information sont mis à la disposition des habitants :

la page internet dédiée sur le site de Cap Cotentin

le livret du projet présente le réseau Cap Cotentin en 2024 à la fin des travaux. Il est disponible auprès de votre commune ou téléchargeable sur le site capcotentin.fr

présente le réseau Cap Cotentin en 2024 à la fin des travaux. Il est disponible auprès de votre commune ou téléchargeable sur le site capcotentin.fr les lettres Infos Travaux sont consacrées à l'avancée des travaux. Elles sont téléchargeables sur cotentin.fr. Le premier numéro est distribué en boîtage à l’ensemble des habitants de Cherbourg-en-Cotentin depuis le 5 septembre

sont consacrées à l'avancée des travaux. Elles sont téléchargeables sur cotentin.fr. Le premier numéro est distribué en boîtage à l’ensemble des habitants de Cherbourg-en-Cotentin depuis le 5 septembre une boucle WhatsApp est accessible à tous sur inscription auprès des médiatrices pour recevoir les dernières informations des travaux. Téléchargez l'application et envoyez ce message aux médiatrices "Merci de m'inscrire à la boucle WhatsApp BNG". Cette boucle fonctionnera pendant toute la durée du chantier

est accessible à tous sur inscription auprès des médiatrices pour recevoir les dernières informations des travaux. Téléchargez l'application et envoyez ce message aux médiatrices "Merci de m'inscrire à la boucle WhatsApp BNG". Cette boucle fonctionnera pendant toute la durée du chantier des panneaux signalétiques aux abords du chantier

aux abords du chantier des cafés-rencontres

une journée spéciale mobilités consacrée au Bus nouvelle génération le dimanche 18 septembre à l’espace René Lebas de Cherbourg de 10 heures à 18 heures

consacrée au Bus nouvelle génération le dimanche 18 septembre à l’espace René Lebas de Cherbourg de 10 heures à 18 heures deux médiatrices ont été recrutées : Angélique Lecanu (07.85.85.74.65, angelique.lecanu@lecotentin.fr) pour le secteur Centre, Equeurdreville et gare ; et Cathy Camus (06.08.24.15.40, cathy.camus@lecotentin.fr) pour le secteur Octeville, gare, Carnot et Tourlaville

Le calendrier du chantier

5 septembre 2022 : début des travaux

hiver 2022-2023 : plantation des premiers arbres

janvier 2023 : inauguration de la première station intermodale à Anjou dans le quartier des Provinces

été 2023 : inauguration du nouveau quai Alexandre III

2024 : fin des travaux

Le BNG en chiffres