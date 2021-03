Les travaux du CDG Express vont reprendre

La justice autorise le chantier du futur train rapide entre la Gare de l'Est et l'aéroport de Roissy à reprendre. Il était à l'arrêt depuis plusieurs mois suite à une précédente décision de justice.

Nouvel épisode dans le feuilleton à rebondissements qu'est devenu le chantier du CDG Express. Les travaux, en grande partie à l'arrêt depuis le mois de novembre, vont pouvoir reprendre. La Cour administrative d'appel de Paris a suspendu, dans l'attente du jugement définitif, la décision du tribunal administratif de Montreuil du 9 novembre dernier qui avait annulé l'autorisation environnementale du projet.

"C'est évidemment une bonne nouvelle pour nous. Plus de 800 employés dépendent de ce projet", s'est réjoui Grégoire Marlot, président de l'entreprise Gestionnaire d'infrastructure CDG Express, tout en précisant qu'une décision sur le fond est toujours attendue dans les mois à venir. Mais d'ici là, l'ensemble des travaux va donc reprendre progressivement sur les 32 km du tracé de ce train rapide qui doit relier l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle au centre de Paris d'ici décembre 2025.

Des retards sur le calendrier

"Il y aura des retards sur le calendrier", a toutefois prévenu Grégoire Marlot, sans préciser les délais. Les travaux, malgré une brève reprise en janvier, accusent un retard de plusieurs mois. "Les conséquences sont en cours d'évaluation par SNCF Réseau qui doit proposer un nouvel ordonnancement des travaux". Il s'agit notamment de revoir les priorités entre le chantier du CDG Express et celui des trains du quotidien qui sont mêlés entre eux. Sur un budget total de 2,2 milliards d'euros, 537 millions vont directement à la modernisation de la ligne B du RER.

Ile-de-France Mobilités avait demandé que les travaux du RER B soient séparés de ceux du CDG Express. "Il n'est pas prévu de détricoter les deux chantiers", assure Grégoire Marlot. "Il s'agit de réaliser les travaux tel qu'ils étaient prévus et voir comment on y arrive, quels compromis il va falloir faire". "Nous regardons comment on peut organiser la suite des travaux", confirmait il y a quelques jours Guillaume Marbach, le directeur général adjoint Ile-de-France de SNCF Réseau, estimant qu'il est difficile de "détricoter le pull et de le reconcevoir". Les conclusions de SNCF Réseau doivent être rendues d'ici fin avril au préfet d'Ile-de-France qui tranchera.

Les opposants au projet réclament toujours l'abandon du CDG Express. Ils craignent de voir le RER B dégradé par l'arrivée de cette nouvelle ligne. Et reprendre les travaux alors qu'ils pourront être arrêtés de nouveau dans quelques mois "serait une prise d'otages du RER B", estime sur Twitter Jacques Baudrier, adjoint communiste à la maire de Paris, en charge de la construction publique et du suivi des chantiers.