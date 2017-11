Les travaux du parking du canal à Sète recommencent

La seconde tranche de travaux du parking du Canal à Sète (Hérault) a commencé. On purge et on consolide. Le parking reste ouvert pendant les travaux qui devraient être terminés en mars 2018.

La seconde tranche de travaux du parking du Canal à Sète a débuté. La première tranche s’est achevée en février dernier. La SPLBT vient d’engager, pour le compte de la Ville de Sète, la seconde tranche. Une intervention qui portera cette fois sur les deux niveaux. Au niveau N-1 sont prévues une purge et une reconstitution des bétons délités. Pour protéger les nouveaux aciers ainsi que les anciens de la corrosion, un système de protection par courant sera installé (Protection Cathodique par Courant Imposé).

Quant au niveau N-2, il est prévu de purger et reconstituer les bétons effrités des parois. La préparation du chantier a démarré le 30 octobre, pour une fin des travaux prévue fin mars 2018. Pour minimiser l’impact sur les usagers, les interventions se feront par secteurs confinés et protégés. Le parking reste ouvert et accessible à l’exception de la zone délimitée d’intervention.

Les parkings de Halles et du Canal bénéficieront aussi d'un ascenseur supplémentaire, et d'un accès amélioré par les escaliers notamment en matière d'éclairage. Démarrage des travaux prévu au mois de septembre 2018 pour une durée de 20 mois.

De nouveaux services seront également mis en place : réservation en ligne, bornes de recharge des véhicules électriques, système de jalonnement dynamique pour signaler en temps réels les places disponibles.