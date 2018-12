Les travaux du pont de l'île de Ré vont durer jusqu'à la fin janvier 2019

Après la découverte de la rupture d'un câble de précontrainte à la mi-septembre, un vaste contrôle des autres câbles du pont est en cours pour permettre aux ouvriers d'intervenir sans risques fin Janvier. Un remplacement qui au plus tard pourrait s'opérer début Février 2019

La Rochelle, France

Quand on sait qu'il y a 400 tonnes de tension par câble, et que sa rupture peut propulser la structure métallique à 1000 kilomètres heure ... on comprend alors qu'avant d'intervenir pour remplacer celui qui a rompu en Septembre dernier, il faut d'abord bien s'assurer que les autres sont en bon état !

Pas le droit à l'erreur, une défaillance d'un autre câble en présence de salariés pourrait conduire à un drame. Alors, de façon méthodique, depuis le 3 décembre, ils sont tous auscultés un à un, utilisation d'ultrason pour s'assurer de leur fixation dans la structure béton, mais chaque câble est ensuite analysé avec un autre appareil ... En médecine cela se rapprocherait de l'échographie pour voir sur un écran si il y a ou pas rupture de fils à l'intérieur du câble.

Vérification de l'état des fils à l'intérieur des câbles © Radio France - Gérald Paris

Ce contrôle avance à la vitesse d'une 30aine de mètres par jour. Chaque secteur vérifié est ensuite consolidé. Tous les mètres, de grandes sangles utilisées par les poids lourds sont fixées sur les câbles pour les rendre solidaire en cas de rupture d'un d'entre eux. Au total, 1500 sangles seront utilisées sur le kilomètre à sécuriser.

Utilisation de sangles de poids lourds pour consolider les câbles © Radio France - Gérald Paris

il y aura une "écoute" à distance pour donner l'alerte en cas de nouvelle défaillance

Une fois ce travail effectué ... Le remplacement du câble se fera sans danger, mais les capteurs acoustiques posés sur les câbles lors de cette opération eux resteront en place après cette intervention. Une écoute à distance avec analyse d'ordinateur pour donner l'alerte en cas de nouvelle défaillance.

En attendant la fin de ces contrôles, et en attendant le remplacement du câble défaillant, la limitation à 50 kilomètres heures est maintenue sur le pont, tout comme l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 38 tonnes.

Le coût du chantier est aujourd'hui estimé à 2 millions 700 000 euros. Une somme entièrement payée par le passage des automobilistes sur le pont, l'écotaxe. En 30 ans, de l'argent avait été approvisionné pour faire face à ce genre d'opération.

Rappelons que la rupture du câble en Septembre dernier est identifiée depuis plusieurs semaines. Elle est due à la présence de mousse de polyuréthane dans ce câble de précontrainte au lieu de ciment. Une malfaçon d'un ouvrier qui a provoqué une lente corrosion du câble jusqu'à sa rupture.