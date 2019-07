Les travaux du rond-point de l'Océane au Mans commencent ce lundi

Ça fait des années qu'on en parle. Les travaux de construction d'une trémie, un petit passage souterrain, sous le rond-point de l'Océane, commencent ce lundi 29 juillet. Ils dureront un an.

Le Mans, France

50.000 véhicules empruntent le rond-point de l'Océane chaque jour. "Tous les week-end, on a des bouchons importants à la sortie de l'autoroute, explique le président du département, Dominique le Mèner. Et ce lundi 29 juillet, les travaux commencent. Ils doivent permettre aux usagers qui circulent sur la route d’Alençon (Nord-sud) d'éviter le rond-point.

Il faut envisager ces aménagements pour fluidifier les accès aux zones commerciales et artisanales" - Dominique le Mèner

Les travaux du rond-point de l'Océane - Département Sarthe

Des perturbations attendues pendant un an

"On ne peut pas faire des travaux de cette importance et ne pas avoir de perturbations", justifie le département. Pour limiter ces perturbations, certaines opérations se tiendront la nuit. Comme l'évacuation des déblais par les camions. Rien que sur l’îlot central, où un bassin doit être installé, il y a 140 mètres cube de béton à enlever.

A partir de lundi, et jusqu'au 30 août, la circulation sur le rond-point sera réduite à une seule voie

Sauf entre le 10 et le 18 août. Et entre le 24 et le 30 août en journée.

A la rentrée, les travaux de canalisations et de réseaux débutent

Très peu de perturbations à prévoir, la circulation est maintenue, sauf pour trois jours rue Jean de Vignolles. Une déviation sera assurée.

Enfin, en février et jusqu'à la fin des travaux, c'est la mise en place des passages souterrains

Là encore, la voie centrale du rond-point sera fermée.

Les travaux doivent se terminer fin août 2020, la circulation reviendra à la normale. Un peu plus de la moitié des usagers n'emprunteront plus le rond-point. Ils passeront par les passages souterrains. Il restera les camions, et les automobilistes qui rejoignent l'autoroute ou les zones commerciales.

Un projet à 3,4 millions d'euros

La région des Pays de la Loire participe à hauteur d'1,7 millions d'euros. Le maître d'ouvrage, le département de la Sarthe, finance 1,4 millions d'euros. Auchan participe aussi avec une enveloppe de 300.000 €.