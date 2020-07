Transports : les travaux ferroviaires de contournement des sites industriels de Donges débutent

Un an après le début des travaux préparatoires, le contournement ferroviaire des sites industriels de Donges commence, ce mois-ci. Une enveloppe de 109 millions d'euros est nécessaire pour la réalisation de ce chantier qui va durer jusqu'en octobre 2022.

Depuis fin 2017, le contournement des sites industriels de Donges, en Loire-Atlantique, a été déclaré d'utilité publique. Les travaux préparatoires, démolition d'anciens bâtiments ou encore déviations des réseaux souterrains ont débuté l'an dernier. Ce mois-ci, c'est au tour des travaux de terrassement, d'ouvrages d'art de commencer. En parallèle, plusieurs axes routiers ont rouvert à la circulation suite à la fin de la première phase du chantier. D'ici octobre 2022, le tronçon de 4,5 kilomètres de voie ferrée sera mise en service.

Une nouvelle halte à proximité du centre-bourg de Donges

À l'heure actuelle la ligne Nantes-Le Croisic traverse 350 hectares de sites industriels. Parmi les activités présentes : une raffinerie, un site de dépôt de gaz, de pétrole et un stockage de carburant. En temps normal, 60 trains circulent quotidiennement sur cet axe et 14 d'entre eux s'arrêtent à la halte ferroviaire de Donges. La déviation de la ligne permettra, à terme, de réduire l'exposition des trains et donc des passagers aux risques industriels.

La nouvelle halte sera accessible aux personnes handicapées. Sur les quais de 160 mètres de long, des bancs ainsi que des abris pour les voyageurs seront installés. Un parking va également être construit. Afin de mener à bien ce chantier, le trafic des trains sera perturbé entre 10 et 15 jours de septembre à octobre 2022.

Le coût de ces travaux s'élève environ à 109 millions d'euros. Ils sont financés à parts égales par l'Etat, l'entreprise Total, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique et la Carene-Saint-Nazaire Agglomération.