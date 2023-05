Les travaux se multiplient à Toulouse, les riverains doivent s'adapter

Que ce soit le faubourg Bonnefoy, le croisement au niveau du monument au mort de François Verdier ou l'avenue de Metz : les travaux de la troisième ligne de métro sont un peu partout à Toulouse. S'ajoute d'autres chantiers, comme sur le boulevard des Minimes, depuis deux semaines sur le réseau d'eau potable. La circulation est limitée à une seule voie sur 500 mètres. La voie de bus est aussi occupée. Le chantier va durer tout l'été, quatre mois en tout. De quoi créer pas mal de bouchons aux heures de pointe sur cet axe très emprunté qui borde le canal du Midi, entre le quartier des Minimes et la gare Matabiau.

Françoise habite à deux pas, entre le boulevard des Minimes et le faubourg Bonnefoy. Elle est donc encerclée par les camions et les pelleteuses : "C'est extrêmement compliqué. On comprend que c'est pour la bonne cause mais pendant des années on sera embêté par les travaux."

Confusion sur la circulation des bus

Pour éviter les bouchons, il vaut donc mieux se reporter sur les transports en commun. La voie réservée au bus et l'accès à l'abribus sont condamnés, alors Inès attend sur le passage piéton. "Le premier jour on n'était pas vraiment prévenu, je n'ai pas compris où je devais me mettre, donc j'ai fait signe et le bus s'est arrêté." Mais ça ne marche pas à tous les coups, "aujourd'hui la conductrice ne s'est pas arrêtée, elle m'a fait signe pour aller plus loin mais où ? Une dame attendait le bus d'avant et il s'est arrêté lui". Inès doit donc prendre le métro, ce qui veut dire davantage de marche à pied.

Les barrières empiètent aussi par endroits sur la piste cyclable, un problème pour Antony. "Déjà que sur le canal on se croise parfois à peine donc ça enlève un peu de sécurité." Les travaux financés par la métropole à hauteur de 880.000 euros, vont durer quatre mois sur le boulevard des Minimes. Ils doivent prendre fin au 1er septembre.