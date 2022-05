Les travaux sur l'A61 sur la portion de Villefranche-de-Lauragais ne reprendront pas avant 2023

INFO FRANCE BLEU - Arrêtés depuis sept semaines à cause d'un litige entre Vinci et l'entreprise Spie, les travaux de 2x3 voies sur la portion de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ne reprendront pas avant l'an prochain. Mais les 17 kilomètres resteront majoritairement limités à 90km/h.

Pour la première fois depuis l'arrêt du chantier, Vinci Autoroutes accepte de communiquer sur ces travaux suspendus sur l'A61, entre Toulouse et Carcassonne. Vinci Autoroute avait missionné l'entreprise Spie Batignolles pour s'occuper de la mise en 2x3 voies de cette portion de 17 kilomètres autour de l'aire de Port-Lauragais. Coût de l'opération 62 millions d'euros pour 44 mois de travail.

Alors que le chantier est sur la fin, la société spécialiste du terrassement a quitté le chantier fin mars. En cause, un litige financier avec Vinci Autoroutes - qui ne fait pas de commentaires -, des travaux supplémentaires non payés. Résultat, Vinci va devoir trouver une autre entreprise et cela va prendre plusieurs mois.

Nouvel appel d'offres

Vinci Autoroutes a décidé de relancer un appel d'offres européen. Le temps que la procédure se mette en route et que la nouvelle entreprise soit désigné, le concessionnaire mise sur une reprise des travaux en 2023, avec une livraison espérée au printemps prochain, à peu près en même temps que celle de l'autre chantier de l'A61 plus au Sud, entre Lézignan-Corbières et l'accès A9.

Pendant ces six à huit mois de suspension de travaux, Vinci va réaménager la section "Villefranche" pour l'élargir et gagner de l'espace, notamment remettre une bande d'arrêt d'urgence. Un chantier de nuit en ce sens est prévu du 9 au 20 mai.

En revanche, comme la zone continuera d'être considérée "en travaux", la vitesse maximale restera majoritairement à 90 km/h sur ce tronçon de 17 kilomètres, Vinci assurant remettre di 110 km/h là où ce sera possible. Bien qu'une partie des trois voies soit réalisée, elle n'est pas circulable.