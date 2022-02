Les travaux sur le train-tram entre Nantes et Châteaubriant laissent des voyageurs sceptiques

SNCF Réseau a terminé fin janvier des travaux sur la ligne de train-tram entre Nantes et Châteaubriant. Le givre causait de nombreuses pannes et grâce à des câbles chauffants, tout doit être réglé. Malgré tout, certains voyageurs nantais ne sont pas convaincus.

Les problèmes liés au givre sur le train-tram entre Nantes et Châteaubriant sont terminés, annonce SNCF Réseau début février. Il vient de finir des travaux. Il a en fait clipsé des câbles chauffants directement sur les caténaires pour qu'elles restent au chaud et donc pour éviter les pannes. Depuis la mise en service en 2014, il y en avait une trentaine chaque année.

Le système a été testé dès 2019 sur une petite portion de 300 mètres, à la sortie de la gare de Nantes et comme c'est concluant, il l'a finalement installé sur six kilomètres au total. Ces aménagements étaient très attendus par les 730.000 voyageurs annuels de cette ligne qui, malgré tout, restent sceptiques.

On va voir si ça marche vraiment

Amy par exemple a pris très régulièrement cette ligne pendant toutes ces années de fac et elle a vécu pas mal de mésaventures à cause du givre. "Les transports ne passaient pas donc quand on n'a que ce moyen de transport, c'est compliqué. Je devais retourner chez moi, puis revenir pour prendre le train d'après, j'ai même dû faire du covoiturage parfois", décrit la jeune femme.

Une autre usagère, Aïssa, reste sceptique en apprenant ces travaux. "Ils disent qu'il n'y aura plus de problème mais on va attendre, on va voir si ça marche vraiment", estime-t-elle.

Plus d'un million et demi d'euros de travaux

Pour Ambre, ces travaux ne vont pas tout régler. "Il y a quand même pas mal de problèmes sur cette ligne, entre les pannes, les grèves et puis, comme il y a peu de trains et bien, dès qu'il y en a un qui ne marche pas, il faut attendre une heure et c'est embêtant", explique cette Nantaise. Le coût de ces travaux revient à 80% à l'Etat et le reste à la région.