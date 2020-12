Les traversées vers les îles bretonnes perturbées ce lundi en raison de la météo

En raison des conditions météo, de nombreuses traversées maritimes sont annulées ce lundi. C'est le cas pour les traversées depuis et vers Molène, Ouessant et Sein, mais aussi vers les îles du Morbihan.

Les effets de la tempête Bella, qui s'éloigne de la Bretagne ce lundi, continuent à se faire sentir dans la région ce 28 décembre.

Trop de vent et de houle pour prendre la mer

Pas de traversées pour l'île de Sein, Molène ou Ouessant : en raison des conditions météo toujours perturbées, les bateaux de la Compagnie Penn ar Bed resteront à quai ce lundi. Les traversées en direction du continent sont également suspendues.

Dans le Morbihan, les liaisons entre Groix et Lorient, ainsi que les traversées entre Belle-Île et le continent sont également annulées, tout comme les deux rotations de la ligne Quiberon-Houat-Hoëdic prévues ce matin et cet après-midi. C'est ce qu'annonce la Compagnie Océane sur son site internet.