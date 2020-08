Les trémies de Rouen : des accidents trop fréquents

La trémie de La Motte est haute de 2 mètres 60 et pourtant, pas moins de 26 véhicules s'y sont encastrés entre le 12 août et le 17 août, des accidents de plus en plus fréquents malgré une signalisation claire selon la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO). Conséquence : la trémie de La Motte restera fermée jusqu'à vendredi 16 heures (dans le sens Paris - Rouen), et la trémie de l'Europe sera fermée vendredi uniquement, de 9 heures à 16 heures.

Les camping-cars principales victimes

Selon Hélène Régnouard, cheffe du centre d'information et de gestion du trafic de la DIRNO, les camping-cars sont les premiers véhicules concernés par ces accidents. "Les camping-cars sont des véhicules très prisés pendant l'été, mais souvent, les usagers ne sont pas habitués à les conduire et oublient que le véhicule est plus haut que leur voiture habituelle".

Hélène Régnouard pointe également le fait que les conducteurs sont souvent étrangers, et par conséquent, ne sont pas forcément au fait du fonctionnement routier français. Mais surtout, elle met en avant les soucis de GPS : "les systèmes de GPS ne sont pas forcément configurés pour être utilisés dans les camping-cars, ce qui fait que l'itinéraire proposé n'est parfois pas adaptés aux caractéristiques de hauteur du véhicule"

Une signalisation claire

Hélène Régnouard tient à préciser que la signalisation aux abords de la trémie de La Motte est "on ne peut plus claire". Il y a d'abord une signalisation directionnelle qui indique la trémie et précise sa hauteur limitée à 2 mètres 60, puis encore une autre, ainsi que deux autres panneaux de polices. "Tout ça est complété par un panneau à message variable, en anglais et français pour rappeler la hauteur de la trémie".

Enfin, il y a le dispositif de la barre de gabarit qui avertit de façon sonore que le véhicule est trop haut, et qu'il ne passera pas. "Mais suite au dernier accident, cette barre de gabarit est endommagée, et elle sera remplacée vendredi 21 août. En attendant elle restera fermée" conclut-elle.