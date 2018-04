Trois mois avant l'abaissement de la vitesse à 80 km/h, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière publie une étude qui montre que les routes les plus mortelles sont les les plus belles routes, surtout en Dordogne.

Dordogne, France

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière publie cette semaine une étude sur la mortalité de 400 000 km de routes à double sens, qui montre que 20% du réseau routier, le plus confortable, concentre 55% des tués sur la période 2012-2016.

Ce constat est renforcé en Dordogne, où 74% tués sont relevés sur les routes principales à double sens (la Nationale-21 ou les principales routes départementales) qui ne constituent pourtant qu'environ un quart du réseau. Sur les quatre années de cette étude, 144 personnes sont mortes sur ce réseau principal périgourdin, hors agglomération : ces belles routes font plus de morts.

La carte des accidents mortels en 2017, fournie par la préfecture (ci-dessous), rappelle qu'il y a eu beaucoup de tués entre Ribérac et St-Aulaye, entre La Douze et Le Bugue, ou sur l'axe Vélines-Bergerac-Le Buisson, c'est à dire sur des axes réaménagés par le Conseil départemental où il est tentant de rouler plus vite.

Pour le président du Conseil départemental Germinal Peïro, qui milite pour le maintien de la limitation à 90 km/h sur routes à double marquage (au centre et sur les côtés), c'est tout bêtement sur les routes à fort trafic qu'il y a le plus d'accidents

