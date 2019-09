Les trottinettes continuent de rouler n'importe ou et n'importe comment à Marseille

Marseille, France

Officiellement depuis une dizaine de jours, il est interdit de rouler en trottinettes électriques sur les trottoirs des villes en France. A Marseille, cette nouvelle règle ajoutée au code de la route est loin d'être respectée. Dans le centre ville, les usagers de ces engins en libre service sont de plus en plus nombreux. Et toujours imprudents.

Une mauvaise image de la trottinette

"N'importe qui qui n'a jamais fait de trottinettes peut prendre une machine et partir à 25 km/h, déplore Arnaud Lacreuse, dirigeant de Trottix, l'unique fabriquant français de trottinettes électriques installé à Roquefort la Bédoule. On en voit qui monte à deux dessus. C'est un vrai problème. Ça donne une mauvaise image de la trottinette. Alors que nos clients ont leur propre machine et y font très attention."

On en voit qui montent à deux dessus - Arnaud Lacreuse, dirigeant de Trottix

Trois opérateurs seront retenus la semaine prochaine

Marseille veut réduire le nombre d'opérateurs de trottinettes en libre service à trois. L'appel d'offres se termine le 15 septembre. La municipalité annoncera les lauréats la semaine prochaine après avoir noté les différentes sociétés candidates sur plusieurs critères. Les services de la ville vont notamment apprécier les mesures mises en places par la société pour préserver l’espace public.

Chacun des trois opérateurs retenu pourra déployer 2.000 trottinettes électriques, soit un total de 6.000 trottinettes électriques.