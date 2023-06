Les trottinettes en libre-service débarquent bientôt dans 68 villes de la métropole lilloise

Vous allez les voir débarquer dans les rues dans les prochaines semaines: des centaines de trottinettes électriques et de vélos à assistance électriques vont être déployées dès ce mois de juin et jusqu'en décembre dans les 68 communes de la Métropole Européenne de Lille (qui compte 95 commune) qui étaient candidates.

ⓘ Publicité

44 communes recevront des trottinettes et des vélos à assistance électrique, 24 communes recevront uniquement de vélo à assistance électrique. Les premières communes concernées seront Armentières, La Chapelle d'Armentières, Croix, Roubaix, Tourcoing, Hem, Leers, Lys-lez-Lannoy, Lannoy, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Houplines, Erquinghem-Lys, Wasquehal, Villeneuve d'Ascq (Breucq-Babylone) et Wattrelos. Le déploiement va se faire de façon progressive. Les engins seront bridés à 20 K/m, certaines zones (par positionnement GPS) seront bridées à 8 km/h et d'autres interdites (les parcs, squares, zones piétonnes, etc). Deux opérateurs ont été retenus dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt lancé par la MEL: TIER Mobility et LIME.

Réguler plutôt qu'interdire les trottinettes

Dans un communiqué, la MEL explique avoir choisi "contrairement aux autres agglomérations ou villes qui ont interdit la location de trottinette ou de vélo électrique en libre-service, de réguler plutôt qu'interdire." Aujourd'hui, 50% des déplacements actuels des métropolitains font moins de 3 km. Le dispositif a déjà été expérimenté à Roubaix dès 2021 avec 500 trottinettes en "semi libre-service" puisqu'on ne peut pas les déposer n'importe où, mais uniquement dans des lieux dédiés (128 dans la ville) avec un marquage au sol. Et les trottinettes sont bridées à 20 km/h.