A peine déployées dans la capitale et victimes de leur succès, les trottinettes électriques en autopartage font parfois l'objet d'une partie de cache-cache : certaines sont invisibles, sur le trottoir, et pourtant géolocalisées sur l'application smartphone. Explications.

Paris, France

Cela fait deux mois qu'elles ont débarqué dans la capitale, et elles sont déjà très prisées des Parisiens : les trottinettes électriques en free floating, c'est à dire en auto-partage sont le nouveau moyen de transport écologique et pratique pour circuler sur de courtes distances dans Paris.

Elles sont autorisées sur la chaussée, sur les pistes cyclables ou entre les voitures, et doivent être garée sur le trottoir de manière à ne pas entraver la circulation des piétons.

Le port du casque est recommandé mais non obligatoire, contrairement aux Etats-Unis.

Deux startup américaine se partagent actuellement le nouveau marché parisien : Lime, arrivée la 1ère, fin juin. et Bird, un mois plus tard... avec un fonctionnement identique : chacune a son application pour géolocolaliser les trottinettes les plus proches, et les dévérouiller... Le dévérouillage ne peut se faire qu'en journée, entre 6h et 21h.

La nuit, les trottinettes sont rechargées par des équipes de maintenances, et replacées au coeur de la capitale. Ce qui évite le vandalisme.

Il faut compter 1€ la course pluss 15 centimes la minute.

Soit 5 € pour une distance de 6 km, c'est la distance entre Bastille et Charles de Gaulles - Etoile...

A titre de comparaison, c'est 2 € de pluss qu'en vélib electrique, et 1 € de moins qu' en scotters electriques en auto-partage.

Victime de leur succès estival, les trottinettes sont en quantité insuffisante, se plaignent les usagers, si bien que certains les cachent dans des immeubles ou des commerces, pour être sûres de les retrouver après leurs courses ou après le travail.