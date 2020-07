Les trottinettes électriques en libre-service débarquent dans la métropole grenobloise

L'arrivée des trottinettes électriques en libre-service était annoncée depuis septembre dernier, c'est désormais chose faite. Une flotte de 50 engins est en service depuis ce samedi 4 juillet sur 13 espaces dédiés entre la presqu'île scientifique jusqu'à la gare de Grenoble. D'ici la fin du mois de juillet, 500 trottinettes seront déployées sur 250 places de parking et couvriront toute la métropole grenobloise.

Ce projet de mobilité douce est le résultat d'un partenariat entre Grenoble Métropole et l'opérateur TIER Mobility. L'entreprise allemande est présente dans 67 villes en Europe et en France dont Paris, Bordeaux et désormais Grenoble."L'idée est de venir en complémentarité sur des trajets courts, nous ne sommes pas là pour remplacer le tram, le bus ou le vélo mais pour essayer de décongestionner les grands boulevards. Je pense que cela répond à une vraie attente, notamment des jeunes, et nous sommes en train de réfléchir à des partenariats avec les entreprises comme Inovallée par exemple", détaille Hélène Confuron, chargée du développement des trottinettes à Grenoble pour le compte de TIER Mobility.

Comment utiliser une trottinette en libre-service ?

Il suffit de télécharger l'application TIER sur son smartphone, de se connecter, de scanner le QR code et de commencer son trajet "exclusivement sur les pistes cyclables", précise Hélène Confuron. Après utilisation, il faut restituer la trottinette sur un emplacement de parking spécifique (stationnement peint en jaune avec un logo de trottinette) et si l'usager ne se gare pas dans l'un des espaces dédiés, il continuera à être débité. Il faut débourser un euro pour débloquer la trottinette et 15 centimes par minute d'utilisation.

Les zones de parking sont signalées par des trottinettes peintes en jaune sur le sol. © Radio France - Louise Buyens

Sécurité et durabilité

Fort de son expérience dans de nombreuses villes, l'opérateur a tout prévu pour éviter que ses trottinettes ne disparaissent dans la nature : "Si nos trottinettes sortent de la zone où elles sont censés rouler, les roues se bloquent. Et il est difficile de les porter car elles pèsent 30 kilos. Elles ont toutes des numéro d'immatriculation, ce qui permet de les identifier très facilement et rapidement", explique Hélène Confuron.

Pour répondre aux inquiétudes des habitants face à l'insécurité que peuvent générer les trottinettes dans l'espace public, TIER Mobility a bridé ses engins à 20 km/h et à 6 km/h dans certaines zones piétonnes et dans les parcs notamment. Une limitation de vitesse qui s'applique automatiquement selon l'endroit où l'utilisateur se trouve grâce à un signal GPS.