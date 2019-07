Les trottinettes électriques en libre-service désormais interdites de stationnement sur les trottoirs à Paris

Les trottinettes électriques garées sur les trottoirs parisiens, c'est fini ! Leur stationnement y est désormais interdit et considéré comme "gênant".

Paris, France

C’est désormais officiel. À Paris, les trottinettes électriques en libre-service n’ont plus le droit de stationner sur les trottoirs. Leur stationnement "est interdit et considéré comme gênant" sur tous les trottoirs, les aires piétonnes, et la chaussée de toutes les rues de Paris.

Cette mesure sera appliquée "à l'exception des emplacements matérialisés dédiés au stationnement payant et au stationnement des deux-roues motorisés", peut-on lire dans un arrêté publié ce mardi 30 juillet au Bulletin officiel de la ville de Paris.

Des mesures pour encadrer les usages

Début juin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, souhaitait que les trottinettes stationnent "sur les places de stationnement situées sur la chaussée et déjà utilisées par les voitures et les deux-roues motorisés".

Elle proposait également aux opérateurs de brider leur vitesse à 20 km/h dans toute la capitale, voire 8 km/h sur les zones piétonnes et d'interdire les trottinettes "dans tous les parcs et jardins" de la capitale, de recommander "le port du casque".