Les trottinettes en libre-service arrivent à Hérouville, avant l'extension à d'autres communes ?

"C'est une première en Normandie", se félicite Rodolphe Thomas, qui parle d'une "expérimentation d'un nouveau mode doux de déplacement". Le maire d'Hérouville Saint-Clair était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi matin, pour parler de l'arrivée de 100 trottinettes électriques en libre-service, mises à disposition par la société BIRD. Le déploiement se fait tout au long de la semaine, avec les premières ce lundi : "Ca va se faire dans toute la semaine et les 15 jours à venir".

100 trottinettes déployées dans les 15 jours

Le déblocage de la trottinette coûte 1 euro, via une application sur smartphone. Ensuite la minute est facturée 20 centimes. Pour les étudiants et les demandeurs d’emploi, la minute passe à 15 centimes. Des forfaits, plus avantageux, sont proposés. Mais pour l'instant, on ne peut les utiliser que dans un périmètre de cinq kilomètres carrés, sur la commune d'Hérouville, et les déposer dans un des 65 points de garage disséminés partout sur le territoire de la commune.

"A Hérouville on a toujours eu cette habitude d'expérimenter. On a été sollicités par la société BIRD, et puisque le vélo électrique fonctionne bien, pourquoi ne pas essayer avec les trottinettes, même si on a vu qu'à Paris ça a été compliqué au début", tente de rassurer le maire, qui assure que la géolocalisation des trottinettes permettra de limiter la casse ou les incivilités. Les trottinettes, bridées à 25 km/h, n'ont pas le droit de circuler sur les trottoirs. Encore faut-il que ce soit respecté : "Il en va de la responsabilité des uns et des autres".

Hérouville, une expérimentation avant Caen et l'agglo ?

Est-ce qu'Hérouville est la tête de pont, avant l'arrivée des trottinettes sur toute l'agglo ? Le mode de déplacement ne prendrait pleinement son sens que si l'on peut aller travailler en trottinette dans le centre-ville de Caen par exemple, en partant de chez soi à Hérouville : "L'expérimentation c'est un an, et on va regarder dans quelques mois si on donne envie aux autres communes de Caen-la-Mer de suivre cette belle initiative", assure Rodolphe Thomas.