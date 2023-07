Les usagers de l'agence Lignes d'Azur de Nice fatigués de faire la queue en plein soleil

Sur le trottoir, devant l'agence commerciale Lignes d'Azur de Nice (33, boulevard Dubouchage), une cinquantaine de personnes patientent en file, certains depuis plus d'une heure, pour recharger leur carte de transport ou renouveler leur abonnement. "Je suis là pour renouveler mon abonnement mais le problème, c'est qu'il fait très chaud". Outre le monde, il faut malheureusement faire avec la canicule.

A midi, en pleine canicule, les voyageurs s'impatientent. D'autres se sont préparés "On m'avait prévenue, explique cette jeune niçoise*. Je savais qu'il allait y avoir du monde, j'ai pris ma bouteille d'eau, j'espère que ça ira vite."

Depuis samedi 1er juillet, fini les titres papier sur le réseau Lignes d'Azur, désormais, il faut avoir une carte rechargeable. Les tarifs aussi ont été revus à la hausse (Le ticket unitaire est passé de 1,50 à 1,70 euro. Le coût de l'abonnement annuel, quant à lui, a grimpé de plus de 10%), alors les usagers se déplacent dans l'agence commerciale de Nice pour effectuer leurs démarches.

S'il est possible de commander sa carte et de s'abonner en ligne, parfois, cela ne fonctionne pas correctement, constatent des usagers. "Moi je viens chercher un abonnement classique, j'ai commandé ma carte en ligne mais je ne peux rien faire avec", précise une femme dans la queue. Pas le choix, elle a donc du venir sur place pour régler ce soucis.

Dans la file, Suzanne, 72 ans, elle, ne décolère pas quand elle pense aux personnes âgées "C'est la deuxième fois que je viens. C'est une honte pour les gens d'un certain âge d'être obligé d'attendre en plein soleil".

A la sortie, le soulagement pour certains, "J'ai ma carte, ils ont été très efficaces et rapides... Je suis très contente." Quant aux autres, il faudra encore s'armer de patience.