Pas contents, les professionnels de la rue du Cirque Romain !

Ils se sont rendus compte qu'aucun arrêt n'était prévu à cet endroit dans le tracé de la future ligne T2 du Tram-Bus.

Les seuls prévus étant situés rue de l'Abattoir et Place Montcalm, 500 mètres entre les deux.

"Il y a la Sécurité Sociale , il y a le centre culturel Pablo Neruda, il y a également un théâtre et notre centre de santé avec une trentaine de praticiens. Nous sommes équipés pour recevoir des personnes à mobilité réduite. Et là, on a découvert qu'il y a plus de 500 mètres entre les deux arrêts".