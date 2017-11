Les usagers de la ligne Béziers-Clermont demandent des tarifs attractifs

Le comité des usagers de la ligne Intercité Béziers-Clermont Ferrand vient d'écrire à la SNCF pour réclamer des tarifs Prem's et Loisirs comme sur toutes les lignes Intercité de France. la ligne de l'Aubrac est en sursis pour deux ans, tout est question de fréquentation.

Les usagers de la ligne SNCF de l'Aubrac entre Béziers (Hérault) et Clermont- Ferrand (Puy de Dôme) réclament des tarifs attractifs comme sur les autres lignes Intercité. Aujourd'hui la SNCF ne propose aucun billet Prem's (ni échangeable, ni remboursable) ni de billets loisirs. Tout le monde paye plein pot quelque soit la date d'achat du billet.

Pour un trajet Béziers Clermont c'est 54 euros, alors que sur un trajet Nimes Clermont, qui est aussi un Intercité, sur une distance équivalente, la SNCF propose des Prem's à 15 euros, ou des loisirs à 20 ou 25 euros.

Le collectif des usagers est d'autant plus impatient d'avoir accès à ces tarifs avantageux, que la ligne de l'Aubrac est en sursis. La SNCF et la Région Occitanie se sont données deux ans pour décider de son maintien ou non, en fonction de la fréquentation. Or sans tarifs attractifs, les touristes ne vont surement pas la prendre, la ligne pourrait donc disparaître faute d'une fréquentation suffisante.

"Les tarifs sont un levier pour la fréquentation"

Antoine Levesque, membre du collectif des usagers (comité pluraliste de réhabilitation de défense et de promotion de la ligne SNCF Béziers-Millau-Neussargues-Clermont Ferrand-Paris) demande à la SNCF des tarifs attractifs sur la ligne le plus vite possible pour que les touristes l'empruntent et faire remonter la fréquentation. "Les tarifs sont un levier pour la fréquentation, cela incite les gens à franchir le pas du train. Il faut que la SNCF ne concentre pas tous ses efforts sur les lignes les plus rentables comme le TGV, aujourd'hui le désenclavement des territoires passent par les trains du quotidien comme la ligne de l'AUbrac"

Le collectif vient d'envoyer un courrier à la SNCF pour réclamer ces tarifs attractifs