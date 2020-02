Les usagers de la ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg en burn-out

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Alors que janvier 2020 marquait la reprise de la gouvernance de la ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg par la région Normandie, l'Union Des Usagers du Paris Cherbourg (UDUPC) espérait un "renouveau". C'est "raté" selon elle qui dans un communiqué publié sur son site internet n'hésite pas à parler de "_burn out des usagers"_. Les retards, les travaux et les pannes seraient presque leur lot quotidien. L'association parle aussi de problèmes d'abonnements, de remboursements et de la nouvelle grille horaires 2020 qui ne conviendrait pas.

Aujourd'hui l'Union Des Usagers du Paris Cherbourg demande à ce que les associations d'usagers en Normandie, la SNCF et la Région travaillent en commun. Elle exige aussi un dédommagement pour les renouvellements des abonnements de mars prochain. Pierre Dumont, Président de l’UDUPC : "les chiffres sont encore plus mauvais qu'en 2019, sur le mois de Janvier, les trains Paris-Caen ont, à eux seuls, cumulés 131h35 de retards cumulés pour une ponctualité réelle de 37,7% ! Du jamais vu ! Il n’y a pas un matin ou un soir sans que nos trains subissent des retards. Quand on parle de burn out les mots ne sont pas à prendre à la légère, les usagers sont vraiment à bout. On dégoûte tout le monde, ça devient invivable".

Le mois de janvier 2020 a été ponctué principalement de mouvements sociaux, de retards de maintenance dus à la grève, de casse des matériels et enfin d’un affaissement des voies au passage d’Apremont entre Mantes-la-Jolie et Bréval engendrant un allongement de la durée des trajets de 15 minutes minimum. "C'est la vie de famille qui en pâtit, la vie au travail. Certains ont même décidés de reprendre leur voiture pour faire les allers-retours. On en est là. Il faut qu'il y a ait des actions pour résoudre le problème".

En janvier, l’UDUPC a créé un comité local sur chacune des gares de Valognes, Bernay et Évreux ! Ces comités locaux ont pour objectif de mieux communiquer sur l’ensemble de la ligne et ainsi de mieux recueillir les besoins des usagers de la ligne. Un prochain rendez-vous avec Hervé Morin, président de la région Normandie, et l’ADURN (Association Des Usagers du Rail Normand) a d’ores et déjà été fixé le 26 février 2020.