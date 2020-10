Les usagers des transports du Grand Avignon dénoncent des bus bondés aux heures de pointe

Des usagers et la CNL, la confédération nationale du logement, s'inquiètent de la situation dans les transports en commun dans le Grand Avignon. Les distanciations sociales ne sont pas toujours respectées notamment aux heures de pointe. Le mètre de distance réglementaire reste impossible à réaliser sur certaines lignes au vue de l'affluence, notamment le matin avant 8 h, avec les personnes actives et les scolaires.

Pour le directeur d'Orizo, le réseau de bus du Grand Avignon, la fréquentation tourne en moyenne à 40 / 50 passagers, pour des véhicules qui peuvent en accueillir 110, soit la moitié du bus remplie. Didier Depardieu est conscient que sur certaines lignes, c'est un peu plus tendu. Des agents vérifient selon lui tous les jours l’état du trafic et les chauffeurs sont invités à faire remonter quand ça coince. Orizo peut alors réajuster avec des bus plus longs, ou en doublant les véhicules, encore faut il qu'il y ai le matériel et le personnel disponibles.

Le port du masque est en revanche mieux respectés. Les contrôles font remonter que 90 à 98 % des passagers sont masqués.