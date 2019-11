Les usagers du tramway de Saint-Étienne commencent à prendre leurs habitudes sur la nouvelle T3

Saint-Étienne, France

Une semaine après la mise en service de la nouvelle ligne de tram T3, le 16 novembre, les voyageurs commencent à prendre leurs habitudes sur cette nouvelle portion du réseau STAS, entre la gare Châteaucreux et La Terrasse. Evidemment, il est trop tôt pour faire un bilan de fréquentation de la ligne, mais les usagers ont déjà remarqué des changements.

Les travailleurs du Technopôle ravis

"Il y a beaucoup plus de monde dans le tram, avant quand j'arrivais à Châteaucreux c'était vide", commente Inayat. La jeune femme avait l'habitude de prendre la T3 entre Cente-Deux et la gare principale de Saint-Étienne. Désormais, elle utilise le prolongement de la troisième ligne de tram pour aller au Techopôle, où elle vient de dégoter un nouveau travail.

Tony aussi travail au Technopôle. "Moi avant je prenais la voiture, où j'y allais carrément à pied", explique ce Stéphanois qui vit à côté de la place Jean-Moulin. Il ajoute : "donc c'est utile oui le tram, surtout quand on est en retard comme aujourd'hui !". Tony estime que le tracé de la T3 est pertinent car "il est proche des zones d'intérêt" comme la Comédie ou le Zénith. Pierre-Alain fait à peu près le même trajet entre son domicile et son travail. D'habitude, il le faisait à vélo. En tram, "c'est 20 minutes, donc pareil, mais ça me laisse le temps de lire", confie-t-il, en levant les yeux de son roman. Avant le prolongement de la T3, Matthew prenait surtout les bus de la STAS. Mais il est ravi de pouvoir changer de moyen de transport, parce que pour lui, le tramway "c'est plus efficace, plus rapide et plus confortable".

Fréquence insuffisante ?

À la station Technopôle, Asma attend le tramway, pour se rendre sur le campus Tréfilerie. La jeune femme, qui vit à Montreynaud, vient déjà de passer un bon quart d'heure dans le bus. Elle estime que le tramway ne change rien à son quotidien : "ça me prend toujours une heure pour aller à la fac, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude de me lever tôt". Nasser et un de ses camarades de lycée sont eux déçus par la nouvelle T3. "On prend le bus M9 [la nouvelle ligne mise en place en parallèle du prolongement de la T3, ndlr] depuis Montreynaud, on descend ici au Technopôle et on prend le tramway jusqu'à Fauriel... avant on mettait 20 minutes en bus pour aller au lycée, maintenant c'est 30 ou 40 minutes", expliquent les deux garçons. Ils déplorent la fréquence sur la ligne T3, une critique relayée d'ailleurs par d'autres voyageurs. Il y a un tramway toutes les dix minutes sur la ligne T3.