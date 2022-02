"Les usagers ne comprennent pas ce qui va leur arriver avec l'ouverture à la concurrence", alerte la CGT RATP

A la veille d'un vote important au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité actant l'ouverture à la concurrence du réseau de bus de Paris et de la petite couronne, la CGT a tenté d'alerter les usagers avec une distribution de tracts ce mercredi matin.

La concurrence arrive à la RATP. C'est l'Europe qui veut ça…, après les télécoms, après l'énergie, c'est les transports en commun qui vont s'ouvrir à la concurrence. Chez nous, en Île-de-France, ça a déjà commencé sur les lignes de bus en grande couronne. Deuxième acte, ce jeudi, avec un vote lors du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité (IDFM). Les réseaux de bus de Paris et la petite couronne ont été découpés en 12 lots, soumis à appels d'offre. Les élus doivent décider le mode de gestion de ces 12 nouveaux marchés. Début de l'exploitation privée au 1er janvier 2025.

"Il va y avoir de la concurrence ? Bah c'est une bonne chose !", ricane sans s'arrêter une voyageuse qui vient d'attraper au vol le tract CGT qu'on lui tendait. "Attendez, c'est le bazar ! Toujours une panne, toujours un incident, au moins on aura le choix. Si ça merde à la RATP, on pourra se rabattre sur autre chose pour arriver au boulot à l'heure !", pense cette dame pressée.

Reportage à la gare RER de Châtelet. Copier

Une réaction instinctive qui désespère Sébastien, l'agent RATP, électricien, qui distribue les tracts à la sortie des RER à Chatelet. "Eux ce qu'ils veulent c'est que leur métro arrive à l'heure, mais ils ne sentent pas le truc arriver. Ceux qui prennent les grandes lignes, les plus fréquentées ils n'auront pas de problème. Mais les usagers des petites lignes pas rentables, des petites gares au fin fond de la banlieue, un jour ils n'auront peut-être plus de transports en commun", prévient Sébastien, entré à la RATP il y a des années, "pour servir l'usager".

"L'inter modalité c'est fini"

"Aujourd'hui se joue une question cruciale, celle de l'avenir des transports en commun en Île-de-France", traduit Vincent Gautheron, secrétaire de l'union syndicale CGT RAPT. "Dans vos bus en 2025, il n'y aura plus d'agents de la RATP mais des salariés de plusieurs entreprises différentes. Il n'y aura plus une seule entreprise publique pour assurer les transports en commun mais différentes petites entreprises privées sur les 12 lots découpés par zone géographique."

Une tambouille interne qui marque un virage à 360 dans la philosophie de service public. "On va confier notre réseau de bus à des entreprises privées dont le but va être de gagner de l'argent", tente encore d'expliquer le représentant syndical. En améliorant la qualité de service selon IDFM. "En taillant dans la masse salariale (non remplacement des départs), dans les investissements ou la maintenance", pense à l'inverse Vincent Gautheron. A la fin, c'est bien l'usager qui sera perdant juge le syndicaliste.

Il prend "un exemple tout simple" qui parlera aux voyageurs agacés. "Aujourd'hui, en cas de panne, ou de très gros incident sur une ligne, la RATP est capable de mettre en place très vite des bus de substitution pour offrir une solution aux usagers naufragés. Facile avec un réseau régional linéaire. Demain, plusieurs entreprises exploiteront le réseau. En cas de pépin, elles regarderont leur pied pour ne pas payer le coût des bus de substitution." Dans le fait, IDFM restera l'entité organisatrice et pourra imposer à tel ou tel exploitant d'assurer le service de déviation mais avec quelle réactivité demande à juste titre le représentant syndical.