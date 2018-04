Paris, France

C'est un système qui ressemblera beaucoup à Crit'air, déjà en place dans Paris. Dès l'année prochaine, des vignettes antipollution seront obligatoires pour tous les véhicules à l'intérieur du périmètre de l'A86 qui forme une boucle et englobe des dizaines de communes autour de la capitale. C'est une annonce du vice-président de la métropole du Grand Paris en charge de l'environnement : "Il y a un coup parti vers une zone basse émission d'ici 2019, non plus seulement sur Paris intra-muros mais à l'échelle intra-A86", explique Daniel Guiraud.

Les véhicules polluants peu à peu bannis

À partir de la mise en place de ces nouvelles vignettes, les véhicules les plus mal classés et donc les plus polluants seront progressivement interdits. Cela concernera en premier les véhicules les plus anciens et ceux qui roulent au diesel. Le calendrier de ces interdictions reste à préciser. Pas sûr que la Métropole s’aligne exactement sur le rythme dans Paris, la capitale a pris de l'avance et interdit déjà les voitures diesel datant d'avant 2001.

En revanche, l'objectif final de la Mairie de Paris et de la Métropole est le même : bannir totalement le diesel. Dans Paris intra-muros ce sera en 2024. Une date qui n'est pas exclue par Daniel Guiraud : "Ça se discute la date, je pense que 2024 est une date tout à fait plausible".