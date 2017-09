Les Vélocités de Besançon fêtent leur dixième anniversaire

Les vélocités soufflent leurs dix bougies cette semaine. Voilà dix ans que ces bicyclettes jaunes et grises roulent sur les routes bisontines. L'occasion pour le maire, Jean-Louis Fousseret, et l'entreprise en charge des vélos en libre service, JCDecaux, de dresser un bilan.

Cela fait déjà 10 ans que les vélocités, ces vélos en libre-accès, défilent sur les routes de Besançon. Un mode de transport propre et autopartagé qui séduit de plus en plus les Bisontins. Depuis 2007, ce sont pas moins de 1 700 000 km parcourus par ces bicyclettes jaunes et grises.

Tout sourire sur son vélocité, Dominique est fier d'être abonné depuis trois ans : "". Depuis ses premiers parcours, ce Bisontin d'une quarantaine d'années, s'est habitué au poids, 23 kg, ainsi qu'au frein. Il faut dire que comme la grande majorité des utilisateurs, Dominique utilise ce vélo autopartagé pour des trajets d'environ 1km par location. Des petites balades qui ne fatiguent pas trop les jambes ; c'est exactement ce qui a séduit Lucile il y a huit ans : "je roule pépère, je ne prends le vélo pour des trajets de vingt minutes". Mais à bord du vélo, Lucile enfreint souvent les règles de circulation... Et roule sur les trottoirs. Mais ces infractions, elle les explique par la difficulté de rouler sur les pistes cyclables, qu'elle considère trop étroites.

Depuis 2007, le vélo prend petit à petit sa place au sein de Besançon. La ville crée de la place pour les vélos. Selon, Clément Billet, responsable du service mobilité à Besançon, la municipalité a aménage une dizaine de kilomètres de voies cyclables : voies cyclables à contre sens des voitures, ou sur les voies de tramway... Ce qui réjouit Dominique. Depuis trois ans, il a observé une meilleure cohabitation entre les 200 vélocités et les automobilistes franc-comtois.

La mairie de Besançon et l'entreprise JCDecaux ont fêté ensemble les dix ans des vélocités © Radio France - Laurine Benjebria

Pour pouvoir profiter de ces vélos, la ville propose un abonnement annuel de 10 euros cette année. Une manière d'inciter les Bisontins à fêter les 10 ans des bicyclettes vélocités. Car le maire de la ville, Jean-Louis Fousseret, se dit fier du trajet parcouru par les vélocités. "C'est cinq fois la distance Terre-Lune, et c'est 250 tonnes de CO2 économisés" se félicite le maire, sous les yeux satisfaits de Jean-Charles Decaux, codirecteur général de l'entreprise JCDecaux, en charge des vélo partagés.