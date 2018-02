Bordeaux, France

Ce service est déjà présent dans plusieurs villes françaises comme Metz ou encore Tours. C'est la société Indigo Weel, anciennement Vinci park, qui implante ces deux-roues sur Bordeaux. Dès cette semaine une première flotte de 500 vélos est disponible. A la fin du mois de février la ville devrait en compter 1000 sur Bordeaux intra-boulevard, Baccalan, Caudéran et Saint Augustin.

Un service sans stations ni bornes

Il est possible de les louer via l'application smartphone Indigo Weel. "l'application marche en deux clics : "je regarde où sont les vélos dans Bordeaux et je les déverrouilles" explique Jean Gadrat, le directeur du développement chez Indigo Weel. Un trajet de 30 minutes coûte 50 centimes. Le client peut choisir un abonnement à l'année pour 79 euros, mais aussi des formules au mois et à la journée pour 5 euros. Ces vélos Indigo Weel, viennent compléter l'offre de transport dans la métropole bordelaise. On pense notamment aux 175 stations Vcub, les vélos en libre service déjà existants. Mais la grande nouveauté des vélos Indigo Weel c'est le côté "free-floating".

"Ce sont des flottes libres, on peut les garer dans la zone de couverture, en vert dans l'application. Mais on ne peut pas les poser n'importe où : si on le met sur un trottoir étroit, les piétons seront gênés. Il faut le mettre dans un endroit où il ne sera pas gênant ou au mieux en proximité d'un parking à vélo avec des arceaux" poursuit Jean Gadrat. Des zones de stationnement ont d'ailleurs été définies avec la métropole. "On va être très vigilant sur les usages et comment les gens vont stationner ces vélos. On va recevoir très régulièrement l'opérateur pour faire le point" explique Brigitte Terreza vice-présidente de Bordeaux métropole en charge de la mobilité alternative.

Un système de bon et de mauvais points

Et pour inciter le client à garer correctement le vélo, Indigo Weel fonctionne avec un système de bons et de mauvais points :"Notre application permet de gagner des points par exemple si un vélo n'est pas stationné dans la zone verte et qu'on le ramène au bon endroit." explique Jean Gadrat. Des bon points qui permettent d'avoir du temps de trajets gratuits ou encore des goodies. Mais il y a aussi des mauvais points et si le client ne respecte pas ces règles ou qu'il dégrade le vélo,il pourrait être "blacklisté" de l'application pendant un certain temps.

L'autre problème soulevé par le free floating c'est le vol. Quelques semaines après leur arrivée à Tours, des bicyclettes Indigo Weel ont été volées. Mais Jean Gadrat reste confiant "ça ne sert à rien de voler le vélo puisqu'il est partout. Cela ne sert à rien de monter un vélo chez soi et de le garder dans sa maison puisque lorsque l'on redescendra on verra un autre vélo. On est vraiment dans une économie de partage."

La société Indigo Weel compte aussi proposer, dès cette année, une flotte de vélos électriques sur Bordeaux.