Les vélos en libre-service arrivent à Niort

Niort, France

Après les bus gratuits, après la location de vélos électriques longue durée, Niort agglo propose désormais un service de vélos en libre-service. Démarrage ce vendredi 24 janvier. 50 vélos bleus seront dans un premiers temps répartis sur six stations :

Place de la Brèche

Gare

Moulin du milieu

Pôle Atlantique

Pôle universitaire

Pied de fond (gare routière avenue de La Rochelle)

Comment ça marche ?

Pour utiliser ces vélos en libre-service, il faut s'inscrire sur le site internet tanlib.ecovelo.mobi ou VIA l'appli VéloTanlib à partir du 24 janvier et créer un compte. Plusieurs formules sont possibles avec ou sans abonnement :

un forfait liberté pour les courses ponctuelles : 1 € les 30 premières minutes et 1,50 €/heure supplémentaire

un forfait abonnement : 2 € pour un jour, 5 € pour une semaine, 15 € pour un mois et 100 € pour un an. Dans le cas d'un abonnement, les 30 premières minutes sont gratuites pour chaque course, et ensuite si vous l'utilisez plus longtemps, il faut débourser 1,50 € de l'heure

Il y a possibilité de louer une batterie électrique de 25 km d'autonomie (10 euros pour un mois, 50 euros pour un an)

Après s'être inscrit au service et moyennant une caution, le vélo se débloque via l'application VéloTanlib en sélectionnant le numéro du vélo, par SMS en envoyant le numéro du vélo au 07 555 36 999. Un code est envoyé à saisir sur le vélo. Dernière solution, par carte bancaire en badgeant à l'arrière du vélo.

Répondre à des besoins ponctuels

Cette offre est complémentaire et répond à des besoins ponctuels pour le maire de Niort Jérôme Baloge: "C'est faciliter le déplacement et la mobilité pour des personnes qui ne sont pas forcément toutes Niortaises, tourisme d'affaires, étudiants ou autres personnes de passage qui prennent un vélo à la gare et peuvent rejoindre le marché ou d'autres lieux et de façon plus rapide qu'à pied".

Un développement du vélo qui s'accompagne d'un renforcement des voies cyclables. "Il y a des pistes cyclables et il y en aura encore plus demain mais une piste cyclable ça ne se fait pas comme ça, cela demande de sacrés travaux", précise Jérôme Baloge