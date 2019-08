Les vélos en libre service cartonnent à Valenciennes, le dispositif est donc maintenu

Valenciennes, France

Bernadette, Claudine, Charlotte et les autres qui devaient ne rester qu'un mois à Valenciennes vont donc finalement poser leurs sonnettes dans la capitale du Hainaut, les 50 vélos rouges en libre service de Transvilles qui ont tous un prénom sont maintenus.

Le dispositif a vraiment cartonné assure Arnaud Meunier, le directeur marketting de Transvilles avec 6000 réservations, l'un des meilleurs chiffres de lancement dans toutes les villes européennes qui propose le service avec l'application Donkey Republic, et le taux de location est aussi très bon puisqu'il est en moyenne de 3 fois par jour et par vélo contre 1.5 en moyenne en France.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Les usagers sont essentiellement des étudiants et des jeunes entre 18 et 35 ans qui réservent les vélos en fin de journée et soirée pour rejoindre les bars et restaurants de la ville ou les parcs.

Il y a désormais 15 stations dans le centre ville, 5 de plus qu'au début de la coupe du monde et le dispositif pourrait être étoffé cet automne.

Un abonnement gratuit à Transvilles pour les moins de 25 ans et une navette gratuite dans le centre ville de Valenciennes

Par ailleurs Transvilles étend la gratuité des abonnements des moins de 18 ans aux moins de 25 ans à partir du 1° septembre. Il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site de transvilles, de payer 20 euros de frais de dossier, et vous pouvez voyager gratuitement toute l'année dans les bus, trams et TER des 12 gares du réseau.

Autre nouveauté sur le réseau, une navette gratuite qui desservira 15 stations du centre ville de Valenciennes, notamment les parkings comme Lacuzon et Poterne, aux différents points clés de la ville, toutes les 15 minutes de 7h30 à 19h30.