Metz, France

Ils sont blanc et mauve, et ont fait leur apparition devant la gare SNCF, Place de la République et sur le campus universitaire du Saulcy : les "Indigo weel" sont déployés dans Metz depuis ce lundi 18 décembre. Une nouvelle offre de vélos en libre service, payante, gérée par la société Indigo, qui a déjà en charge le stationnement payant sur la voirie à Metz.

Quel matériel ?

Dans un premier temps, 130 vélos sont disponibles. Il y en aura 500 à la mi-janvier. Le cadre est en carbone, avec un dérailleur trois vitesses, les pneus pleins sont garantis increvables. Les vélos disposent d'un panier à l'avant, de lumières fonctionnant avec une dynamo, et même d'une sonnette pour avertir les passants ! Le cadenas est situé sur la roue arrière. Les vélos sont géolocalisables, et dotés d'une alarme.

Comment ça marche ?

Sans smartphone, pas de coups de pédales ! L'application mobile Indigo Weel (sur IOS et Android) est la base du système. Elle permet l'inscription, la souscription de l'abonnement, et c'est avec cette application qu'il est possible, via un Code QR, de déverrouiller le cadenas. Le lancement de l'application déclenche le payement. Et c'est encore avec elle que le cycliste met fin à la course.

Où louer et ranger les vélos ?

N'importe où, et c'est cela l'originalité du système, déjà déployé par d'autres sociétés à Reims ou à Lille. Les vélos ne nécessitent pas de bornes, comme les Vélibs. Mais Indigo conseille fortement de stationner sur les espaces déjà existants à Metz qui disposent de 1250 places matérialisées par des arceaux. Elles sont signalées dans l'application, grâce à une carte. Les vélos ne peuvent, pour le moment, se louer qu'à Metz. Seules zones interdites : le cimetière de l'Est et la Parc Jean-Marie Pelt.

Grâce à l'application, l'utilisateur peut voir immédiatement où louer son vélos, et même savoir à l'avance où il pourra le déposer - Paul Valencia, directeur général d'Indigo Weel

Paul Valencia, directeur général d'Indigo Weel Copier

A quel prix ?

0.50 cts la demi-heure, en libre service. Indigo propose également deux formules d'abonnements : 59 euros pour 6 mois, et 79 euros pour un an. Des tarifs spécifiques pour les étudiants seront mis en place dans les prochaines semaines.

La gestion du dispositif ?

Indigo a embauché cinq personnes, en charge de l'entretien et de la gestion de la flotte. L'antenne messine est installée dans les locaux de TCRM Blida. La réussite du système repose sur une utilisation large des vélos par les messins, mais aussi par leur discipline, pour la bonne utilisation des vélos et éviter les dépôts anarchiques aux quatre coins de la ville.

Nous faisons le pari du civisme des usagers - Guy Cambianica, adjoint à la mairie de Metz en charge de la mobilité

Pour inciter les cyclistes à faire preuve de responsabilité, un système de bonus/malus permettra de récompenser les bons utilisateurs, et de sanctionner les mauvais.

Indigo Weel envisage également d'étendre la location aux scooters et aux voitures électriques, et annonce d'ores et déjà son arrivée à Nancy au premier semestre 2018.