Roanne, France

La pression des cyclistes a fini par faire céder la municipalité de Roanne. Depuis ce vendredi 16 février les vélos sont autorisés dans les deux rues piétonnes du centre-ville de 19 heures à 9 heures du matin. Les riverains de ces deux rues pourront eux obtenir un badge pour rouler 24 heures sur 24.

Les vélos oui, mais que le soir

L'autorisation des vélos dans les deux rues piétonnes de Roanne reste malgré tout limitée et contrôlée. Depuis ce vendredi, les cyclistes ont le droit de rouler rues Charles de Gaulle et Maréchal Foch de 19 heures le soir à 9 heures le matin, autrement dit quand les commerces sont fermés.

Les riverains eux auront un badge les autorisant à rouler dans ces deux rues toute la journée. Les badges sont à récupérer à partir de ce lundi 19 février au commissariat de la police municipale de Roanne, Forum Sébastien Nicolas.

Les Roannais attachés au "zéro vélo"

Les Roannais rencontrés cette semaine dans les rues piétonnes tiennent, pour un grand nombre, à ces zones sans vélo. Nombreux sont ceux qui redoutent les vélos comme Christiane " j'ai 86 ans, quand je viens dans cette rue piétonne et que je vois les vélos à toute allure ça me bouleverse". Marie, plus jeune, a également évité un accident " j'ai failli me faire renverser par un vélo, alors je suis pour le zéro vélo".

D'autres, sont plus mitigés. Sophie aimerait simplement que les cyclistes soient raisonnables "il faudrait juste avoir une conduite au pas". Clémence elle est ravie de voir le retour des vélos " interdire les vélos ce n'était pas la solution, leur demander de rouler moins vite c'est sûrement mieux".