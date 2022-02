Comme en Europe, les ventes de voitures hybrides augmentent aussi en Côte-d’Or

La Côte-d’Or suit la tendance constatée un peu partout en Europe : les voitures neuves hybrides ne sont pas encore majoritaires mais elles sont de plus en plus vendues chez les concessionnaires !

Les véhicules hybrides (et les chargeurs) prennent de plus en plus de place dans les différentes concessions de la Côte-d'Or

L’illustration vaut dans la Côte-d’Or : les voitures neuves hybrides ont de plus en plus la cote. A la fois électrique et essence (ou diesel), la motorisation séduit : en Europe, il s’est vendu pour la première fois en 2021 autant de voitures neuves hybrides non rechargeables que de voitures diesels.

Dans le détail, les garages côte-d’oriens n’en sont pas encore à une telle situation. En ce moment, la part vendue de véhicule hybride est environ de 20% selon différents concessionnaires du département, comme au sein du groupe Renault à Dijon ou Beaune. Des garages détenus par Bertrand Guyot, chez qui le poids des voitures hybrides ne représentait “que 6% des ventes” avant la crise du Covid début 2020. La crise sanitaire est passée par là, comme le scandale du "dieselgate", et les habitudes des automobilistes ont évoluées.

La concession Citroën place Saint-Exupéry à Dijon et ses modèles hybrides (au premier plan) © Radio France - Alexandre Lepère

"Un effet d'aubaine avec le prix du carburant qui augmente"

A Dijon, la part n'est pas encore majoritaire mais elle augmente aussi place Saint-Exupéry chez le concessionnaire automobile français Citroën. Les ventes de véhicules hybrides sont en net progrès comme le souligne le responsable commercial Antoine Mourot “il y a 2 ans un modèle vendu sur 15 était hybride. Maintenant, c’est un modèle sur deux. On bénéficie d’un effet d’aubaine avec le prix du carburant qui augmente.”

Antoine Mourot se frotte les mains aussi pour la marque DS, dans le giron Citroën et qui triple ses ventes pour ses modèles hybrides de la concession dijonnaise.

Antoine Mourot le responsable commercial de la concession Citroën place Saint-Exupéry à Dijon © Radio France - Alexandre Lepère

Le contexte est favorable, avec également la prime à la conversion ou le bonus écologique, des aides qui peuvent monter jusqu'à 14 000 euros en fonction des véhicules !

Revers de la médaille, la technologie est parfois considérée comme perfectible. Automobiliste dijonnaise rencontrée sur le parking de la concession Citroën, Marie fait le chemin inverse en vendant sa voiture hybride de la marque Mercedes. “Les batteries s’épuisent trop vite.” Elle aurait notamment préféré "une réserve de carburant plus grande" embarquée à bord de sa voiture.

La Côte-d’Or reste en tout cas en dessous de la moyenne nationale selon Bertrand Guyot, qui estime que la part de véhicules hybrides est de 29,7% par rapport au total des véhicules vendus. Et la part de l'hybride devrait continuer d'augmenter : la Commission européenne compte interdire d'ici 2035 les ventes de véhicules à moteur thermique.