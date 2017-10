Les vignettes Crit'air entrent en vigueur dans l'Eurométropole de Strasbourg

Après Paris, Lyon et Grenoble, l'Eurométropole de Strasbourg passe à la vignette Crit'air en cas de pic de pollution. Elles sont obligatoires à partir du mercredi 1er novembre. Il existe six vignettes en fonction du niveau de polluants émis par le véhicule.

Une mesure annoncée en février dernier, qui devient donc une obligation que vous circuliez en voiture, en moto, en camionnette ou encore en autocar. Les seules exceptions sont les ambulances ou les camions de pompiers, ainsi que les camions frigorifiques qui viennent livrer les grandes surfaces et les commerces.

A Strasbourg, les contrôles des vignettes n'auront lieu que pendant les pics de pollution

L'obligation prend effet mercredi. Mais pas de panique, cela ne veut pas dire que vous serez contrôlé à partir de cette date là. Ce qui va se passer c'est qu'en cas de trois jours de pic de pollution d'affilée, les véhicules de catégorie 4 et 5, les plus anciens et les plus polluants ne pourront plus circuler entre 6 heures et 22 heures.

Cette vignette de diverses couleurs identifie les véhicules selon leurs émissions polluantes (oxydes d'azote, particules). © Radio France - Ministère de la transition écologique et solidaire

D'après les estimations de l'Eurométropole, une à deux voitures sur dix sont concernées, et deux à trois camions sur dix. Et c'est seulement à l'occasion des pics de pollution que les forces de l'ordre feront des contrôles pour vérifier que votre véhicule est bien équipé d'une vignette, et que vous avez le droit de rouler.

"La vignette permet à chacun de prendre ses responsabilités", Robert Herrmann président de l'Eurométropole Copier

Si vous ne l'avez pas à ce moment là, vous risquez une amende de 68 euros(135 euros pour les camions et les autocars). La vignette est à acheter sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire, elle coûte 4,18 euros (avec les frais d'envoi).

